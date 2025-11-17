卓榮泰嗆新修財劃法錯誤更大 政院版周四出爐將全面迎戰

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

在野日前再度聯手三讀修正財劃法，行政院表示，中央政府總預算無法依此調整，並擬尋求憲法救濟。行政院長卓榮泰今受訪時強調，明天與地方政府談過後，20日行政院會將討論政院版財劃法；立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院會全面迎戰。

卓榮泰今上午出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」時指出，他覺得非常遺憾跟訝異。上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，他們會正式的討論，而且明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰表示，但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。

卓榮泰提到，這個部分將在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，他們會提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰強調，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。

