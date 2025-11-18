卓榮泰嗆財劃法全面迎戰 盧秀燕建議「好朋友」：應該說迎合

立法院會上周通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰17日回應將「全面迎戰」。台中市長盧秀燕表示，卓院長也是好朋友，建議他應該說全面「迎合」，而不是「迎戰」。（陳淑娥攝）

立法院會上周通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰17日回應將「全面迎戰」。台中市議黃馨慧18日在市政總質詢問市長盧秀燕「改天議會對你有意見，你是否會對議會宣戰？」盧秀燕表示，卓院長也是好朋友，建議他應該說全面「迎合」，而不是「迎戰」。

國民黨市議員黃馨慧今指出，《財畫法》修法對地方治理非常重要，修法後通過，行政單位竟不執行且還反抗，要求覆議、釋憲，現在卓院長還放話「全面迎戰」，行政單位公然跟立法單位宣戰。她詢問盧秀燕說「改天議會對你有意見，你是否會跟議會宣戰？」

盧秀燕表示，卓院長也是好朋友，建議他應該要說全面「迎合」地方財政需求，而不要說「迎戰」，因為中央的稅收、預算都來自國人上繳的稅金，中央的錢來自地方，長期以來國家財政結構是「肥中央瘦地方」，這不是好事也不是好方法，每個縣市都嗷嗷待哺，為錢所苦，很多議員建議的建設、福利都無法做，為什麼？因為地方沒錢。

盧秀燕指出，立委都是地方選出來，在立院為地方財政、建設、民眾講話，理所當然，這是好的立委，才會到中央去莫忘地方。盧秀燕強調，不要忘了，卓院長是全國的院長，由22個縣市築起來，是2300萬人的大家長，全國的大家長對於立委提出的建設或財政需求，應該要「迎合」不是「迎戰」。

