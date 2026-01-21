卓榮泰嗆辯論總預算黃國昌要戰「開網路直播」...政院：國會就有透明直播平台、盡快付委於立院辯論

立法院程序委員會再度擋下中央政府總預算，行政院長卓榮泰今（21）日直回「要求就總預算跟立法院直接辯論」，民眾黨主席黃國昌則說，樂於和卓公開辯論、由電視台辦理並網路直播。不過，政院卻反將黃一軍，表示國會就是有透明直播平台，也有公平制度，呼籲黃趕快將總預算付委，卓院長期待和他在立院辯論。

卓榮泰今日出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮前受訪表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，卓榮泰說，哪一項是國人不需要的？他們也會就2992億的新增計畫，以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

對此，民眾黨主席黃國昌發文表示「卓榮泰好膽麥走」，他指出，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌再說，不過既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌並說，也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

對此，行政院下午透過聲明回應，國會就是最大、最好的公開平台，「不但有最公平的制度，還有最透明的直播」，呼籲黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

