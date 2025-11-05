卓榮泰嘉勉海巡 盼領1萬「多國旅、多吃台灣豬肉」

行政院院長卓榮泰。（李文正攝）

行政院長卓榮泰於民國114年11月5日出席海巡署首屆「118海巡節」慶祝活動，並表揚模範海巡。卓榮泰肯定海巡在非洲豬瘟邊境管制的貢獻，並建議同仁利用首屆海巡節假期，搭配普發的1萬元現金在週間國內旅遊，並多消費即將解禁的台灣豬肉。海委會主委管碧玲宣布，海巡獲295億元預算，將啟動導入AI科技的「第二波大轉型」。

卓榮泰5日出席海巡署慶祝活動，親自頒獎表揚模範海巡人員、搜救英雄、績優志工等39人及7個單位，總統賴清德也致賀電嘉勉。卓榮泰致詞時，期許海巡「118」專線能像「119」一樣，得到國人信賴與依賴。

廣告 廣告

卓榮泰話談及近期的非洲豬瘟事件。他表示，政府雖將案源管控在台中，但邊境管制更是不可輕忽。卓榮泰肯定海巡人員日夜辛勤，在第一線查緝不法走私，這份貢獻功不可沒。

今年是海巡人員首度在海巡節（11月8日）可擇日放假。卓榮泰建議海巡同仁，可將休假調配至週間，領到普發的1萬元現金後，多從事國內旅遊。他也透露，再過幾天就可以吃到台灣豬肉，鼓勵大家多消費、幫助豬農，讓這1天休假很有意義。

海委會主委管碧玲表示，感謝卓榮泰全力支持海巡節入法，並核定海巡「第二波大轉型」9年藍圖。管碧玲強調，卓榮泰已核准在前兩年預先備妥295億元防衛韌性預算，將導入AI與無人科技，讓海巡從傳統勤務邁向現代化精銳部隊。

活動也邀請我國亞錦賽雙金游泳名將、「台灣蝶王」王冠閎擔任形象大使，象徵海巡人員面對風浪不退縮的精神。海巡署強調，面對大陸灰色地帶威脅，將持續以堅定立場強化海防能量。

【看原文連結】