卓榮泰因「另有要公」未出席院會，被問是否憲政史上首例…政院喊無需多做揣測：院長是「燒聲」

行政院周四(12/11)照例召開行政院院會，但院長卓榮泰此次未主持院會，改由副院長鄭麗君主持。此外，卓揆於周一公開行程也曾臨時取消，引發媒體好奇與追問緣由，以及此狀況是否為憲政史上首例。 行政院發言人李慧芝在院會後記者會上多次強調，卓揆因「另有要公」而未出席院會，也未主持晨會；她補充前閣揆毛治國也曾請過假，「行政院會議議事規則」有代理機制，無需「多做揣測」。然毛治國當年是在內閣總辭後才開始請假，並由時任副閣揆張善政代理。 不過就在行政院稍早通知卓揆周四下午的兩個公開行程也取消後，李慧芝才在會後向媒體補充卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

卓榮泰12/11未主持行政院會 12/8曾取消公開行程

主持行政院院會是閣揆每周四例行重要公事之一，院會也是我國最高行政機關重大決策會議，會議以院長為主席，副院長、各部會首長及政委均會出席，以議決重大施政方針及向立法院提出法律、預算、戒嚴、大赦、宣戰、媾和、條約等案。

不過，按照行政院周三（12/10）的行程通知，卓揆原訂會照例出席主持周四的院會，然在院會後記者會召開並說明相關議程後，媒體才發現當日的院會是由鄭麗君所主持及做出裁示。

▲行政院長卓榮泰12/11缺席行政院會，並由副院長鄭麗君代理。行政院提供

未主持院會引媒體追問 李慧芝多次回應卓揆「另有要公」

此外，卓揆已於周一臨時取消「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」的公開行程，然周二卓揆有出席商總舉辦之「2025行政院長與商業領袖座談會」，並在會中致詞也和商業領袖們座談，但聲音已稍顯沙啞。

此事引起媒體好奇，並於行政院院會後記者會頻頻追問。李慧芝首先表示「謝謝關心」，卓揆因為今天臨時另有要公，所以沒有參與院會，由鄭麗君副院長主持；後媒體第二度追問，李慧芝也是重複前述說明。

對此，媒體追問閣揆未主持行政院會，是否創下憲政史首例，以及卓揆是否有主持周四晨會、下午行程是也取消？李慧芝再度重述前述回應後，表示按照「行政院會議議事規則」，卓揆有事不能主持院會，就是由鄭麗君副院長代理，至於下午行程是否會取消，要再看進一步通知。

▲行政院發言人李慧芝於院會後記者會主持會議並回應、說明。行政院提供

援引毛治國閣揆任內也曾請假 李慧芝記者會後鬆口卓揆「燒聲」

隨後李慧芝在查詢資訊後補充表示，前院長毛治國也有請過假，按照行政院會議議事規則，本來就有代理的機制，「我相信這個部分，應該不需要多做揣測」。然經查，毛治國在擔任閣揆時，當年是在內閣總辭後才開始請假，後由時任副院長張善政代理。

此外，就在院會後記者會結束不久，行政院發布通知指出，卓揆原訂周四下午1時出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2時出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」兩個行程均取消。

對此，李慧芝於記者會後向媒體補充，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

行政院向媒體補充說明指出，從民選總統以來，1999年至今，行政院共有7位院長，包括蕭萬長、張俊雄、游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、吳敦義、毛治國等前院長，計有19次院會請假的紀錄，並依「行政院會議事規則」第2條規定：「行政院會議以院長為主席，院長因事不能出席時，由副院長代理之」，由副院長代理的前例。

