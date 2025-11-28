卓榮泰坦言新生兒「12萬保衛戰」有困難 衛福部允人工生殖修法草案12月送審

行政院長卓榮泰。資料照，李政龍攝



台灣出生率低迷，國民黨立委陳菁徽今（11/28）天在質詢行政院長卓榮泰指出，截至今年10月，台灣只有9萬多名新生兒，今年如果有11萬名新生兒就謝天謝地，卓揆坦言，今年「12萬保衛戰」有困難。另外，人工生殖法脫鉤代理孕母的院版何時送至立法院，衛福部長石崇良允諾，預計12月可以從行政院送出到立法院。

陳菁徽在質詢時表示，今年第一季出生率低迷，所以4月質詢時就要求政府拿出對策，當時卓榮泰說要進行「13萬新生兒保衛戰」，但截至今年10月，台灣只有9萬多名新生兒，根據試算，今年如果有11萬名新生兒就謝天謝地。

卓榮泰解釋，去年有13萬多新生兒，他知道龍年生育率比較高，但想給閣員更高張壓力，因此維持13萬的目標，後來下修到12萬保衛戰，但還是沒有保住。陳菁徽追問「你覺得今年會到12萬嗎？」卓揆坦承，「是有困難的。」

陳菁徽接著指出，審計部報告顯示，政府針對少子女化的經費，有8成放在0到6歲全面照顧上，但她覺得這年齡層的人數一直在萎縮，重點應是育齡族群，所以政府應該照顧育齡族群，要讓民眾願意生育。卓榮泰表示，未來的戰略思考是要多生育、助養育、幫教育，要集中力量在多生育這個領域。

陳菁徽隨後問到人工生殖議題，並表示現行《人工生殖法》只允許夫妻實施人工生殖，恐無法讓試管嬰兒補助觸及到更多族群，所以現在各界脫鉤版本的《人工生殖法》修正草案，就是允許單身女性、同婚實施人工生殖。

陳菁徽追問，脫鉤版本何時會送立法院審議？卓榮泰表示，還在積極尋求更大的共識；衛福部長石崇良說，脫鉤版本目前在行政院，年底前應該就會完成審查，送立法院審議。

