卓榮泰基隆拜廟 稱童子瑋「生托養學」育兒政策有魄力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰(中)到基隆圳頭福德宮參拜。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長卓榮泰今天到基隆百福圳頭福德宮參拜祈福，他稱基隆市議長童子瑋「生、托、養、學」政策，和賴清德總統的生育、養育、教育3階段推動人口對策新戰略是一樣的，除了中央補助之外，童子瑋還加碼第1胎加6萬、第2胎加8萬、第3胎加到10萬，維持人口，很有魄力，希望可以獲得民眾支持，在財政允許情況下有機會來執行。

卓榮泰今天下午到七堵圳頭福德宮、百福宮和百福中埔福德宮參拜，議長童子瑋和議員曾怡芳陪同，祈求風調雨順。

廣告 廣告

卓榮泰致詞時表示，基隆和台北已是一日生活圈，中央規劃基隆、台北、宜蘭和新北巷為「首都圈黃金廊帶」，全台分成6個區域，都一一在建設。

北北基宜首都圈黃金廊帶，代表科技創新，未來科技廠房、公司進入園區，此外，基隆還有「軍港西遷、市港合一、市港再造」計畫，創造海洋經濟，這是基隆唯一也是最重要的發展機會，以後觀光、科技、文化可以讓基隆進一步發展。

卓榮泰也表示，中央從2016年之外，基隆的統籌分配款、一般性補助、計畫型補助款逐年增加，2016年從117億元到現在已經增加到192億了，希望市政府可以提高效率、執行力，好好使用補助款。

此外，他也提到市議會監督市府，議長也很清楚這筆錢用得妥不妥當、精不精確、有沒有浪費，他是一個看家的人，知道未來基隆市統籌分配款要怎麼使用。所以有提出「生、托、養、學」4階段的育兒藍圖，和賴總統的生育、養育、教育3階段推動人口對策新戰略是一樣的。

卓榮泰表示，而且除了中央的10萬以外，童子瑋還加碼，第1胎再加6萬、第2胎加8萬、第3胎加到10萬，讓未來的人口可以繼續維持，很有魄力的政策。

此外，還有三節的敬老金、身心障礙者的三節慰問金，在市政府能力許可下，都可以加倍發放，他說得到要做得到，希望獲得大家支持，讓他有機會執行。

行政院長卓榮泰(後中)到基隆圳頭福德宮參拜。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》國民黨砍完國防喊「避戰」 街訪邏輯電爆：沒有和平是躺來的

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

奪失去20年台東市政權！民進黨徵召無參選經驗「辣媽」翁聖惠挑戰

民進黨選對會拍板！鄭朝方再戰新竹縣長 上陣對決徐欣瑩

