卓榮泰基隆祈福喊「及時雨」！中央補助增至192億 助打造基隆黃金廊帶
記者盧素梅／台北報導
行政院長卓榮泰今（10）日下午赴基隆參香祈福，稱近日的雨對全台灣來說是一場「及時雨」。卓揆指出，基隆屬於「首都圈黃金廊帶」，對基隆來說，重點就是「軍港西遷」、「市港合一」以及「市港再造」，要創造我們的海洋經濟，讓基隆港有一個再造的機會，而基隆的財政一年比一年還要好，中央補助基隆經費已增至192億，期許中央與地方合作，從觀光、科技到社福全面提升，共同建設平安繁榮的基隆。
卓榮泰下午在民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋陪同下，赴基隆百福圳頭福德宮、百福宮及百福中埔福德宮參拜祈福。他在百福圳頭福德宮致詞時表示，今天非常歡喜能來到這裡敬拜本宮尊神祈求保佑，早上童子瑋就一直跟他聯絡，說今天基隆雨下得很大，怕來這裡會給大家添麻煩，其實實地看了一下，風雨其實就是一陣一陣的，不過這場雨，對全台灣來說是一場「及時雨」。
卓榮泰並表示，因為中南部最近水情比較吃緊，尤其是南部，這場雨現在觀察起來，從昨天到今天，雨量是最大的，而且看這個落雨點，差不多都落在水庫區，所以曾文水庫、南化水庫的水量都有在增加，這就是我們常常在講的「風調雨順」，希望雨能落在水庫裡，不要落在我們出入的街道上，讓我們用水能不煩惱，這點差不多有實現了，「我想也要在此繼續向神明求個願望，希望能真正風調雨順，繼續保佑我們。」
卓榮泰指出，今天來到這個地方，因為基隆跟台北可以說是一日生活圈，甚至是一小時的生活圈。剛剛他從行政院出門到這裡，大概三十幾分鐘就到了。基隆、台北、新北、桃園還有宜蘭，這個區域在中央政府現在的計畫裡面，叫做「首都圈黃金廊帶」。
卓榮泰並指出，我們把全台灣分成六個區域，這裡是「首都圈黃金廊帶」，代表著科技創新，所以有很多科技廠房與公司進駐到園區裡面來。針對基隆來說，重點就是「軍港西遷」、「市港合一」以及「市港再造」，要創造我們的海洋經濟，讓基隆港有一個再造的機會。這是目前基隆最重要發展的契機。接下來，包括觀光、科技、文化等，都能夠一步步來改善我們基隆地區，以及首都圈黃金廊帶的整體建設。
卓榮泰說，在這個過程當中，2016年以後，中央對基隆可以說是用很大的真心在幫忙發展。讓基隆的財政一年比一年還要好。比如說，中央的統籌分配稅款跟一般性補助款，給我們基隆市的額度，從2016年開始是117億，現在已經增加到了192億。這幾年增加了將近80億左右。
卓榮泰表示，希望市政府能夠提高效率來執行，把中央的這份好意，落實到對地方的補助款上來使用，而誰最了解預算該怎麼用？當然是市政府，但市政府需要有人監督，議長童子瑋就很清楚這筆錢到底有沒有用對地方、有沒有浪費、是不是該用的有去用，不該用的卻亂用？所以他是負責「看緊錢包」的人。
卓榮泰表示，童子瑋也知道未來基隆市有增加這麼多統籌分配稅款及一般性計畫補助，所以他提出很多計畫，包括「生、托、養、學」四階段的育兒藍圖，「生」就是生育、「托」就是托育、「養」就是教養、「學」就是未來的就學，這恰好與賴清德所講的「從生育、養育到教育」三階段，推動人口對策新戰略，是完全一致的方向。
卓榮泰並表示，童子瑋也提到，未來基隆市的財政如果有這個能力，對於「三節的敬老金」以及「身心障礙者的三節慰問金」，市政府有能力的話都應該加倍來發放。另外，關於生小孩，現在中央規定只要生一個小孩，不管你是什麼保險，都至少補助幾萬元。童子瑋則說，對基隆市未來還要再加，第一胎加碼2萬、第二胎加碼8萬、第三胎加碼到10萬，這樣好不好？這當然是要拜託大家，生小孩是個人的權利，但是如果有這麼好的福利，很多年輕人會願意一生再生，只要能將人口的紅利維持住，人口才不會越來越少。
卓榮泰指出，童子瑋也提到，在基隆市政府財政穩定的情況下，他提出這些看法，是不是有一天能有機會來執行？除了這些之外，對於市場、商圈，行政院也有提出一個計畫：未來8年我們要用1,000億的預算，來幫助我們的中小微企業，許多中小微企業，在減碳或是轉型的速度上還不夠快，政府要用很大的力量來幫助這些中小微企業，這其中，傳統的商圈、賣場也都要加進去，基隆有很多著名的委託行與大小商圈，也請商圈的理事長加入，配合行政院經濟部與勞動部正在推動的《中小微企業轉型升級條例草案》。
卓榮泰強調，未來這些商圈加進來後，一樣能得到補助，比如缺資金的，貸款利息可以補助；要改變老舊設備的都可以補助，如果對勞工有提供友善職場條件的，也可以得到補助。這些都放在未來中小微企業轉型升級的條例當中，這點他也跟童子瑋說，就請基隆市的委託行、商圈來積極參與，讓中央能跟大家互相配合。
此外，卓榮泰也提及，現在年輕人受到的毒品吸引力太大了，所以目前政府提出針對毒品要「追根究源」的方式，源頭一定要掃掉，抓到吸食的人一定要往上追查來源，並加重處罰。近期像是電子煙、喪屍煙彈，已經將它列為二級毒品，未來看到這個電子煙具，就一路沒收查扣；如果是毒駕開車，抓到肇事致人於死傷，更會吊銷駕照，終身不得再考，不能讓有危險的人在街道上造成公共危險。
卓榮泰強調，這方面，政府會進一步加快速度，把毒品從社會中根除，現在我們行政院裡面，他也請了三位政務委員在處理這件事，林明昕處理法制修法的過程；陳時中處理毒品的檢驗、化驗工具升級；季連成則代表行政院，督導警、檢、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統，將量能大幅提升，發揮最大的法律公權力，把毒品拒絕在外。
更多三立新聞網報導
軍公教今年調薪有望？人事總處：7月前完成評估、8月前可望定案
台鐵139歲拚轉型！鄭光遠揭「五大明珠」 便當、夢工場都是金雞母
彰化警遭毒駕輾壓重傷！季連成慰問並宣布：將督導「打黑反毒指揮小組」
駁白營烏龍爆料！蘇巧慧嘆：對手一有重大爭議就攻擊我家人「很不可取」
其他人也在看
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
台股重挫掀恐慌潮 醫：別小看心理壓力 恐釀失眠、焦慮、恐慌
近期全球金融市場震盪加劇，台股受國際股市走弱影響，出現大幅下跌。面對滿盤慘綠，民眾除了擔心荷包失血，更出現焦慮、失眠、胸悶、情緒低落等身心症狀。精神科醫師楊聰財提醒，股市波動帶來的心理壓力不容小覷，若長期陷入憂鬱、失眠甚至產生絕望念頭，應及早尋求專業協助。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
十字弓虐殺！台東偏鄉部落成狩獵場 無辜貓狗血染街頭
台東金峰鄉嘉蘭部落發生貓狗遭虐殺事件，近日有多隻民眾飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭，警方獲報後已鎖定特定嫌疑人，並查獲一把涉案十字弓，犯案動機待調查釐清。
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。