卓榮泰基隆祈福喊「及時雨」！中央補助增至192億 助打造基隆黃金廊帶

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（10）日赴基隆參香祈福。（圖／資料照）

行政院長卓榮泰今（10）日下午赴基隆參香祈福，稱近日的雨對全台灣來說是一場「及時雨」。卓揆指出，基隆屬於「首都圈黃金廊帶」，對基隆來說，重點就是「軍港西遷」、「市港合一」以及「市港再造」，要創造我們的海洋經濟，讓基隆港有一個再造的機會，而基隆的財政一年比一年還要好，中央補助基隆經費已增至192億，期許中央與地方合作，從觀光、科技到社福全面提升，共同建設平安繁榮的基隆。

卓榮泰下午在民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋陪同下，赴基隆百福圳頭福德宮、百福宮及百福中埔福德宮參拜祈福。他在百福圳頭福德宮致詞時表示，今天非常歡喜能來到這裡敬拜本宮尊神祈求保佑，早上童子瑋就一直跟他聯絡，說今天基隆雨下得很大，怕來這裡會給大家添麻煩，其實實地看了一下，風雨其實就是一陣一陣的，不過這場雨，對全台灣來說是一場「及時雨」。

廣告 廣告

卓榮泰並表示，因為中南部最近水情比較吃緊，尤其是南部，這場雨現在觀察起來，從昨天到今天，雨量是最大的，而且看這個落雨點，差不多都落在水庫區，所以曾文水庫、南化水庫的水量都有在增加，這就是我們常常在講的「風調雨順」，希望雨能落在水庫裡，不要落在我們出入的街道上，讓我們用水能不煩惱，這點差不多有實現了，「我想也要在此繼續向神明求個願望，希望能真正風調雨順，繼續保佑我們。」

卓榮泰指出，今天來到這個地方，因為基隆跟台北可以說是一日生活圈，甚至是一小時的生活圈。剛剛他從行政院出門到這裡，大概三十幾分鐘就到了。基隆、台北、新北、桃園還有宜蘭，這個區域在中央政府現在的計畫裡面，叫做「首都圈黃金廊帶」。

卓榮泰並指出，我們把全台灣分成六個區域，這裡是「首都圈黃金廊帶」，代表著科技創新，所以有很多科技廠房與公司進駐到園區裡面來。針對基隆來說，重點就是「軍港西遷」、「市港合一」以及「市港再造」，要創造我們的海洋經濟，讓基隆港有一個再造的機會。這是目前基隆最重要發展的契機。接下來，包括觀光、科技、文化等，都能夠一步步來改善我們基隆地區，以及首都圈黃金廊帶的整體建設。

卓榮泰說，在這個過程當中，2016年以後，中央對基隆可以說是用很大的真心在幫忙發展。讓基隆的財政一年比一年還要好。比如說，中央的統籌分配稅款跟一般性補助款，給我們基隆市的額度，從2016年開始是117億，現在已經增加到了192億。這幾年增加了將近80億左右。

卓榮泰表示，希望市政府能夠提高效率來執行，把中央的這份好意，落實到對地方的補助款上來使用，而誰最了解預算該怎麼用？當然是市政府，但市政府需要有人監督，議長童子瑋就很清楚這筆錢到底有沒有用對地方、有沒有浪費、是不是該用的有去用，不該用的卻亂用？所以他是負責「看緊錢包」的人。

卓榮泰表示，童子瑋也知道未來基隆市有增加這麼多統籌分配稅款及一般性計畫補助，所以他提出很多計畫，包括「生、托、養、學」四階段的育兒藍圖，「生」就是生育、「托」就是托育、「養」就是教養、「學」就是未來的就學，這恰好與賴清德所講的「從生育、養育到教育」三階段，推動人口對策新戰略，是完全一致的方向。

卓榮泰並表示，童子瑋也提到，未來基隆市的財政如果有這個能力，對於「三節的敬老金」以及「身心障礙者的三節慰問金」，市政府有能力的話都應該加倍來發放。另外，關於生小孩，現在中央規定只要生一個小孩，不管你是什麼保險，都至少補助幾萬元。童子瑋則說，對基隆市未來還要再加，第一胎加碼2萬、第二胎加碼8萬、第三胎加碼到10萬，這樣好不好？這當然是要拜託大家，生小孩是個人的權利，但是如果有這麼好的福利，很多年輕人會願意一生再生，只要能將人口的紅利維持住，人口才不會越來越少。

卓榮泰指出，童子瑋也提到，在基隆市政府財政穩定的情況下，他提出這些看法，是不是有一天能有機會來執行？除了這些之外，對於市場、商圈，行政院也有提出一個計畫：未來8年我們要用1,000億的預算，來幫助我們的中小微企業，許多中小微企業，在減碳或是轉型的速度上還不夠快，政府要用很大的力量來幫助這些中小微企業，這其中，傳統的商圈、賣場也都要加進去，基隆有很多著名的委託行與大小商圈，也請商圈的理事長加入，配合行政院經濟部與勞動部正在推動的《中小微企業轉型升級條例草案》。

卓榮泰強調，未來這些商圈加進來後，一樣能得到補助，比如缺資金的，貸款利息可以補助；要改變老舊設備的都可以補助，如果對勞工有提供友善職場條件的，也可以得到補助。這些都放在未來中小微企業轉型升級的條例當中，這點他也跟童子瑋說，就請基隆市的委託行、商圈來積極參與，讓中央能跟大家互相配合。

此外，卓榮泰也提及，現在年輕人受到的毒品吸引力太大了，所以目前政府提出針對毒品要「追根究源」的方式，源頭一定要掃掉，抓到吸食的人一定要往上追查來源，並加重處罰。近期像是電子煙、喪屍煙彈，已經將它列為二級毒品，未來看到這個電子煙具，就一路沒收查扣；如果是毒駕開車，抓到肇事致人於死傷，更會吊銷駕照，終身不得再考，不能讓有危險的人在街道上造成公共危險。

卓榮泰強調，這方面，政府會進一步加快速度，把毒品從社會中根除，現在我們行政院裡面，他也請了三位政務委員在處理這件事，林明昕處理法制修法的過程；陳時中處理毒品的檢驗、化驗工具升級；季連成則代表行政院，督導警、檢、調、憲、海巡、關務等六大緝毒系統，將量能大幅提升，發揮最大的法律公權力，把毒品拒絕在外。

更多三立新聞網報導

軍公教今年調薪有望？人事總處：7月前完成評估、8月前可望定案

台鐵139歲拚轉型！鄭光遠揭「五大明珠」 便當、夢工場都是金雞母

彰化警遭毒駕輾壓重傷！季連成慰問並宣布：將督導「打黑反毒指揮小組」

駁白營烏龍爆料！蘇巧慧嘆：對手一有重大爭議就攻擊我家人「很不可取」

