卓榮泰宣布不副署新修財劃法 藍委：未來國會通過法律都可能被拒副署、實施

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施新修正法律。國民黨立委許宇甄批評，此例一開，未來任何賴清德、卓榮泰不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設，人民選出的立法機關將形同被架空。

國民黨立委洪孟楷批評，卓榮泰不副署立法院三讀通過的法案。這不是單純的政治表態，而是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。不副署，並非與在野黨叫板，而是行政凌駕立法、否認依法完成的立法程序。當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？

更諷刺的是，這樣的作為不只打臉依法公告的總統，也背離社會主流民意。叫「綠共」真的剛好而已，因為源自這種想做就做、不想做就不做的權力心態。當行政院長可以選擇性服從法律，憲政分際與民主制衡形同虛設。

許宇甄痛批，這種說法不僅嚴重誤解《中華民國憲法》，更是將「副署權」扭曲為行政院長的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞。此例一開，未來任何賴清德、卓榮泰不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設，人民選出的立法機關將形同被架空。

許宇甄強調，卓榮泰覆議八次被否決八次，理應下台八次負起政治責任，現在不僅不下台，卓榮泰還將副署說成是「可以停止惡法」的武器，這等同是將程序要件「偷換」為實質否決權，根本不是依法行政，而是行政權的嚴重擴張。《憲法》明文規定，公布法律需副署，但從未授權行政院長可用「不副署」來凍結國會通過的法律，賴清德、卓榮泰憑空創設的否決權，就是在破壞憲政秩序。

許宇甄質疑，憲法法庭能否運作，絕不是卓榮泰可以不守憲、不守法的「免死金牌」。許宇甄嚴厲警告，卓榮泰今日的作法，已將台灣推向威權的邊緣。任何政府若以「捍衛憲政」之名，行「癱瘓國會、架空法律」之實，本質上就是在複製威權的第一步。今日是拒絕副署、拒絕執行；明天就可能以各種名義拒絕國會監督、拒絕守法，台灣的民主制度會在一次又一次的「例外」中被賴清德、卓榮泰徹底掏空。

許宇甄嚴正要求，卓榮泰應即懸崖勒馬，停止以錯誤的憲法解釋包裝行政擴權，回到依法行政與權力分立的正軌。若卓榮泰執意以「不予副署」作為對抗國會的否決武器，形同自承不適任憲政體制下的行政院長，應立即負起政治責任，向國人交代並下台，勿再以一己的政治算計，將《中華民國憲法》作為對抗民主的工具。

