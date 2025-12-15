卓榮泰宣布不副署財劃法 王鴻薇：問題是你已經覆議後被否決吔

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對立法院再次通過《財政劃分收支法》修法，行政院提出覆議，遭立法院投票否決後，行政院長卓榮泰今（15日）正式宣布，決定不副署本次修法。國民黨立委王鴻薇則指出，問題是，行政院已針對財劃法提覆議，並被否決，根據憲法增修條文，行政政院就是必須接受，而且應該要執行，但卓榮泰卻完全違反憲法條文。

卓榮泰指責，立法院再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處，包括：第一、違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；第二、修法過程違反公開透明、實質討論原則，破壞民主程序；第三、一旦施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰更指，今天是公布法案的最後期限，他必須以不副署的方式捍衛民主憲政及國家發展。 若立法院對行政院不副署的決定有異議，仍可依《憲法增修條文》提出對行政院長的不信任投票，作為制衡機制。

王鴻薇則強調，中華民國憲法增修條文第3條規定。行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。如為休會期間，立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。「覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。』

「不辭職、不執行、不副署，半夜發黑白照。」王鴻薇表示，中華民國憲法沒有一個條文，授權行政院長可以用其任何職權，包括副署權來做什麼「憲法守門人」，卓榮泰公然用憲法賦予的權限，做他自己想做的事情，把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。

王鴻薇諷刺，卓榮泰這是公然的賴皮，更是傷害憲政體制。卓榮泰昨天發出黑白照，稱要做「憲法守門人」，文情並茂來自我感動，然而，一個中華民國體制下的行政院長，發這種文真的是跟「義和團神功附體差不多了」。

王鴻薇更批評，請問一下，卓榮泰已經明白違反憲法條文，到底是哪門子的「憲法守門人」？而卓榮泰發出黑白照，事實上代表，卓榮泰跟過去的政治良心正式告別，這樣的黑白照只是一個大笑話而已。

