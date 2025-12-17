卓榮泰宣布不副署財劃法 陳建仁籲朝野溝通、為台灣找解方

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後與所有來賓台上合影。(記者田裕華攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕行政院長卓榮泰日前宣布，將依《憲法》第37條規定，不予副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，引發朝野對立升溫。前行政院長陳建仁今(17)日出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會時受訪指出，在自由、民主、法治的國家，朝野應共同努力坐下來好好溝通，彼此互信，問題一定有解決的辦法。

卓榮泰於前(15)日宣布不副署財劃法，強調該案涉及中央與地方財政結構重大調整，須審慎因應。由於藍白陣營在立法院強勢推動修法，行政院此舉也讓朝野僵局持續升高，連帶影響明年度中央政府總預算審查進度。

對此，陳建仁稍早在記者會後受訪表示，無論是法國、歐盟，或是日本等民主國家，朝野之間都有良好的溝通機制。他認為，台灣同樣需要為了國家整體利益，靜下心來、沉澱下來，彼此好好溝通。

陳建仁指出，只要朝野能夠互相信任，並且以「讓國家更加美好」為共同目標，任何問題都能找到解決的方法。他也表達期盼，朝野政黨能夠合作，坐下來面對分歧，透過對話化解僵局。

