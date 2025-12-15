卓榮泰宣布不副署《財劃法》 批立院修惡違反憲法權力分立「侵害行政權」

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》再修正案以避免造成對國家發展的危害。（鏡報鄒保祥）

立法院去年12月強行通過《財劃法》修正案，卻被發現帶錯公式衍生許多問題，藍白黨團上個月聯手再次三讀通過修法，但新法恐讓中央被迫舉債，行政院為此提出覆議案，但仍被藍白以人數優勢否決。行政院長卓榮泰稍早召開「捍衛憲政程序 行政院記者會」，宣布將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次的修法。

上次帶錯公式 藍白再修《財劃法》仍有爭議

藍白今年11月不顧爭議再修《財劃法》，新法要求中央給地方的補助款「只能多不能少」，但分配卻不公平，可能加重原本就存在的南北、城鄉落差，引發部分地方首長反彈，而中央也將被迫舉債，明年度更可能將舉債5,638億元，超過法律規定舉債上限。

卓榮泰試圖走覆議案重新討論，但國民黨和民眾黨以人數優勢直接封殺，按照規定再修正版《財劃法》最晚須在15日公告，總統賴清德此前已經和民進黨立委見面，達成支持行政院「不副署、不執行」的方向，而今卓榮泰正式召開記者會，表示不予副署本次《財劃法》修正案。

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》再修正案以避免造成對國家發展的危害。（鏡報鄒保祥）

行政院長可以不副署嗎？ 卓榮泰做出重大宣示

卓榮泰表示，立法院這次再修《財劃法》有明顯違憲之處，包括：一、違反憲法權力分立的原則，實質侵害行政權；二、修法過程違反公開透明與實質討論的原則，破壞民主程序；三、一旦施行將對國家的發展，造成無可回復的重大危害。「本人為維護《憲法》賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。這是今天所做的，重要的、而且是必要的決定」。

立法院還有制衡方式 提不信任投票讓閣揆下台

卓榮泰說，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國《憲法》的忠誠，依照憲政體制，行政、立院爭議理應由憲法法庭做最終的判決，然而立法院卻又修訂《憲法訴訟法》，不合理拉高憲法法庭做成議決的門檻，更多次杯葛大法官人選導致憲法法庭無法運作，失去彌平憲政爭議的能力。

他強調，不副署絕非行政權獨大，也非行政權獨裁，以不副署的方式來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，也是《憲法》賦予行政院長的責任，如立法院對於行政院不副署有意見，可以依照《憲法》增修條文規定，對行政院長提出不信任投票（倒閣）。

