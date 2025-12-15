卓榮泰宣布不副署《財劃法》 藍委：應負起政治責任立即下台

行政院長卓榮泰今（15日）親自舉行記者會，宣布不副署《財劃法》修法。（圖／鄒保祥攝）

行政院長卓榮泰今（15日）親自舉行記者會，宣布不副署《財劃法》修法。國民黨立委許宇甄對此表示，若卓榮泰執意以「不予副署」作為對抗國會的否決武器，就應立即負起政治責任下台；國民黨立委王鴻薇也說，卓榮泰已公然把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。

許宇甄今說，卓榮泰援引《憲法》第37條，宣稱將對立法院三讀通過的《財劃法》修正案「不予副署」，並以此自居「捍衛憲法」。這種說法不僅嚴重誤解憲法，更是將「副署權」扭曲為行政院長的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞。

廣告 廣告

「此例一開，未來任何賴清德、卓榮泰不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設，人民選出的立法機關將形同被架空」。許宇甄強調，卓榮泰覆議八次被否決八次，理應下台八次負起政治責任，現在不僅不下台，卓榮泰還將副署說成是「可以停止惡法」的武器，這等同是將程序要件「偷換」為實質否決權，根本不是依法行政，而是行政權的嚴重擴張。

許宇甄表明，《憲法》明文規定公布法律需副署，但從未授權行政院長可用「不副署」來凍結國會通過的法律，賴清德、卓榮泰憑空創設的否決權，就是在破壞憲政秩序。她也說，憲法法庭能否運作，絕不是卓榮泰可以不守憲、不守法的「免死金牌」。

許宇甄強調，越是在憲政爭議升高的時刻，執政者越應嚴守憲政程序，而不是僅憑一句「我認為違憲」，就將國會決議打成廢紙，而且無法提出朝野認同的大法官人選，責任在於賴清德。卓榮泰的主張，究竟是在質疑賴清德的無能，還是認為他在毀憲亂政？惡政必亡，卓榮泰不要助紂為虐。

許宇甄警告，卓榮泰已將台灣推向威權的邊緣，任何政府若以「捍衛憲政」之名，行「癱瘓國會、架空法律」之實，本質上就是在複製威權的第一步。今日是拒絕副署、拒絕執行；明天就可能以各種名義拒絕國會監督、拒絕守法，台灣的民主制度會在一次又一次的「例外」中被賴清德、卓榮泰徹底掏空。

許宇甄要求，卓榮泰應即懸崖勒馬，停止以錯誤的憲法解釋包裝行政擴權，回到依法行政與權力分立的正軌。若卓榮泰執意以「不予副署」作為對抗國會的否決武器，形同自承不適任憲政體制下的行政院長，應立即負起政治責任，向國人交代並下台，勿再以一己的政治算計，將憲作為對抗民主的工具。

王鴻薇也說，卓榮泰是三不賴皮「不執行、不辭職、不副署」。賴清德政府全面與憲政體制宣戰，卓榮泰還自封憲法守門人，文情並茂並自我感動，一個中華民國體制下的行政院長，真的是跟義和團神功附體差不多了。

王鴻薇說，中華民國憲法沒有任何一個條文，授權行政院長可以用其任何職權、包括副署權，來做什麼「憲法守門人」，卓榮泰公然用憲法賦予的權限，做他自己想做的事情，把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。

「這不是擴權，什麼是擴權？這不是反民主，什麼是反民主？」王鴻薇強調，大家都知道卓榮泰只是個幌子，真的想要權力一把抓的，是其背後的賴清德，而昨晚的黑白照，是卓榮泰向他最後良知的告別照。



回到原文

更多鏡報報導

民進黨立院黨團支持政院不副署 鍾佳濱：若解散國會也奉陪到底

指不副署《財劃法》非獨裁 卓榮泰：立法院可提不信任案倒閣

卓榮泰正式宣布《財劃法》不副署不公布 列3點反擊立院「侵害行政權」