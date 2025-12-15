卓榮泰宣布不副署《財劃法》 許宇甄：違憲行為正毀壞台灣民主

行政院長卓榮泰宣布，針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，因認為修法程序有爭議，將依憲法不予副署。（圖／方萬民攝）

行政院長卓榮泰今（15）日宣布，針對立法院於11月三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，因修法過程涉及程序爭議，未符公開透明及實質討論原則，將依憲法不予副署。對此，國民黨立委許宇甄表示，行政院拒絕副署已通過的法律，已明顯違反憲政原則，更恐衝擊台灣多年累積的民主成果。

許宇甄表示，憲法增修條文第3條規定非常清楚，覆議案一旦遭立法院否決，行政院就應依法執行立法院通過的法律，這不是政治選項，而是民主法治最基本、不可退讓的底線。她指出，行政院長卓榮泰在覆議失敗後，卻公然揚言不副署、不執行，形同將依法行政扭曲為政治對抗工具，拒絕接受民意與國會監督。

廣告 廣告

她批評，這種作法不僅違憲，更是對民主制度的正面衝撞，其心態與威權時代的行政獨斷並無二致，正在毀壞台灣多年累積的民主成果。她指出，依憲法規定，法律經立法院通過後，總統應於10日內公布施行，卓榮泰主張的不副署、不執行，表面上是在對立法院叫陣，實質上卻是將賴清德總統推上違憲爭議第一線。

國民黨立委許宇甄（左）批評，行政院拒絕副署立法院通過的法律已屬違憲行為，恐衝擊台灣多年累積的民主成果。（圖／CTWANT攝影組）

她進一步指出，更荒謬的是，民進黨立委面對明顯的憲政危機，不僅未盡監督責任，反而全面護航行政院，任由行政權違法擴張，等同將政黨利益凌駕憲法、讓立法權自我矮化。她直言，行政權違法在前，民進黨卻倒果為因，轉而鼓譟倒閣、轉移焦點，真正應負政治責任的，正是公然違憲的卓榮泰，而非立法院。

許宇甄痛批，賴清德一方面放任行政院拒不執行法律，另一方面卻透過立委、派系與側翼，持續鼓吹立法院改選，企圖將制度失靈的責任全面推給國會。她質疑，民進黨執政9年多來，黨籍立委早已喪失監督行政的基本勇氣，錯在執政黨，卻要全民一起善後，這樣的政治操作，不僅毫無責任可言，更是對憲法、國會與全民智慧的公然羞辱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

大逆轉！教室「全身抖、S型走路」以為吸喪屍菸彈 桃園女學生確認沒吸毒

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了