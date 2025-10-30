行政院長卓榮泰30日在非洲豬瘟前進應變所記者會上表示，將由中央成立廚餘前進指揮所，加大疫調、防治與環境保護的力道。

對此環境部指出，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，將從31日起每日邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，各地廚餘均能獲得安全妥善處理。

截至30日下午2時，全台434家廚餘養豬場已完成稽查384家，均未發現違規使用廚餘，剩餘養豬場也將在本週六前完成查核。

廣告 廣告

至於台中梧棲案例場的死亡豬隻數量有下修、與化製三聯單上數量不相符情況，台中市農業局副局長蔡勇勝表示，調查後發現化製車送樣的三聯單據上有塗改痕跡，由於台中沒有化製廠，弊死豬是送到雲林處理，已經透過行政程序調閱化製單，這兩天內會確認數字出現落差原因。

中央應變所指揮官杜文珍指出，對於非洲豬瘟疫情15日的監控期已過一半，目前仍只有台中案例場1。台中市政府針對152場醫療工作以及採樣送驗，累計送件458個檢測樣品皆陰性；29日30頭斃死豬採檢也無異常。

更多公視新聞網報導

染疫豬場二度清消仍驗出2處陽性 國軍化學兵出動支援

卓榮泰宣布設廚餘協調所 召集各縣市整合去化能量

最快11/3起開放申請 政院非洲豬瘟補助方案一次看

