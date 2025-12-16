卓榮泰宣布「不副署」 謝志偉狠酸藍白：不敢倒閣就乖乖倒車

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨聯手再度惡修《財劃法》，又封殺行政院覆議案，行政院長卓榮泰昨（15）日宣布，將依照中華民國《憲法》第37條規定，決定不予副署本次修法。藍白狂批，此舉是獨裁違憲。對此，駐歐盟代表謝志偉狠酸藍白，與其誣人違憲，不如自𠄘毀憲，不敢倒閣就乖乖倒車。

卓榮泰15日宣布，停止惡法傷害國家，不副署再修惡版財劃法。他更表態，「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是我畢生的民主勳章」，他願成為護憲鬥士，與勇敢的國人一起。

對此，藍白狂批是毀憲亂政，但對於是否要提倒閣，國民黨團卻嗆，不會奉陪；民眾黨主席黃國昌還反問，「確定卓榮泰會下台嗎？」遭民進黨團狠酸，如果立法院通過倒閣案，依憲法規定，閣揆一定要下台，「明明白白寫在條文裡，您看不懂嗎？」藍白不敢提出倒閣，「沒有自信難道是他們自己？」

謝志偉15日也在社群平台開酸，弄到如今，天雨路滑，「釋憲不清」，與其誣人違憲，不如自𠄘毀憲 。謝志偉狠酸藍白，不敢狠狠地倒閣，那就乖乖地倒車。

