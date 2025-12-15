卓榮泰宣布「不副署」財劃法 張善政喊話：盼政院能尊重民意

行政院長卓榮泰今（15）日下午3點半召開記者會，宣布「不副署」藍白立院黨團聯手在11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》。對此，桃園市長張善政在接受訪問時喊話，希望行政院還是能夠尊重民意，把這個新版的《財劃法》順利執行，對於所有地方政府來講，都是好事情。

桃園市長張善政。（圖／桃園市政府提供）

張善政今下午參加「桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會」，會後接受媒體聯訪。張善政表示，《財劃法》對於地方財政是非常重要，先前立法院版本把這餅做大了，但行政院後來又透過一些補助的調整，把這些增加的金額實質上又降低了。

張善政舉桃園為例，原來290幾億，現在不到140億，大概只有原來一半。這對於桃園的財政來講，當然是有很大的影響。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

張善政說，他認為行政院應能體諒到、體會到，立法院這個新的版本，其實是有把現在的行政院措施進行調整匡正，希望行政院還是能尊重民意，讓新版財劃法順利通過，對所有地方政府來說都是好事情。

立法院。（資料照／中天新聞）

卓榮泰在今日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署本次的修法」。

