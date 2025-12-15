卓榮泰宣布「不副署」《財劃法》！張景森：給卓院長100個讚！「訴諸國民主權」有理有據、合憲合法！

行政院長卓榮泰今（15日）召開記者會，指出現行版本《財劃法》侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將「不予副署」捍衛憲政。對此，前行政院政務委員張景森大讚，「訴諸國民主權、權力分立制衡等憲法原則，有理有據，合憲合法！我給卓院長100個讚！」

卓榮泰今日召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰說明，依照《憲法》53條，行政院是國家最高的行政機關，他身為院長必須依照憲法規定，要忠誠履行行政院為國家最高行政機關行政首長職務與責任。他表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的財劃法修法案，「本人身為行政院院長，將依照中華民國憲法37條，決定不予副署本次修法 」。

對此，張景森於臉書發文說道，「看完直播感想：訴諸國民主權、權力分立制衡等憲法原則，有理有據，合憲合法！我給卓院長100個讚！」

