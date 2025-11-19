卓榮泰宣布 明年首度實施跨縣市協同演練

▲行政院長卓榮泰今日主持「行政院動員會報114年度會議」，提及明年將首度實施跨縣市協同演練，擴大城鎮韌性演習演練規模。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（19）日主持「行政院動員會報114年度會議」，強調動員工作是政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，為因應中共持續威脅及極端氣候影響，政府持續推動「全社會防衛韌性」工作，明年更將首度實施跨縣市協同演練，擴大城鎮韌性演習演練規模。此外國防部已公布「台灣全民安全指引」，將透過戶政系統普發至各家戶，以確保緊急危難發生時，政府和民眾均可及時動員、應變。另為強化我國通訊韌性，國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會亦與電信業者密切合作，強化行動通信網路傳輸備援能力，以提供確實、可靠的通訊服務。

廣告 廣告

卓榮泰致詞時表示，過去一年來，中央各部會、地方政府及各民間團體共同完成多項演習與演練任務，使國家動員整備與整體防衛更展現韌性，國人也因此建立更強的安全意識，他要感謝所有同仁與民間夥伴在這段期間的共同努力。然而當前台灣面臨的挑戰與威脅日益險峻，中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息傳播與認知作戰等方式，威脅台灣整體國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

卓榮泰強調，今年政府除持續推動「全社會防衛韌性」，精進民力運用、物資儲備、關鍵基礎設施、安全防護等各項工作外，亦透過「城鎮韌性演習」模擬情境，強化政府與民間協作量能，建構中央與地方應變支援機制。而動員準備綱領是未來推動動員工作的重要依據，請各與會單位務必高度重視，並落實納入未來日常工作重點。

隨後，卓榮泰於聽取國防部「年度工作報告」後，指示各部會及地方政府積極配合推動本項報告所提策進作為，並請本會報秘書單位國防部全民防衛動員署管制辦理「檢視各類動員法規」、「加強宣導『臺灣全民安全指引』」及「深化韌性演習效能」等三大事項。

首先，在「檢視各類動員法規」方面，卓榮泰表示，為確保政府施政符合社會現況，請各部會再次檢視業管動員法規，並調修過時且不符實際需求之條文，以利推動各項業務。其次，在「加強宣導『台灣全民安全指引』」方面，國防部已於今年公布「台灣全民安全指引」，內容包含平時居家物資儲備、緊急避難包準備、不同危機應變方式，以及自救、互救技能等資訊，請各部會及地方政府協助推廣。另為展現對人民安全之重視，並提升「台灣全民安全指引」之普及率，政府將透過內政部戶政系統普發實體手冊至各家戶，請地方政府加強與民眾溝通及宣傳。

最後，在「深化韌性演習效能」方面，卓榮泰指出，為建構強韌且堅實之緊急應變體系，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，並首度實施跨縣市協同演練，請各部會及地方政府加強與鄉里基層單位及民眾溝通，整合民防、替代役備役、志工團體等民間力量，擴大企業及社區參與，強化全社會防衛韌性。

針對內政部「替代役備役人力訓練及運用規劃」專題報告，卓榮泰表示，替代役備役人力已納入民防系統及人力動員機制，請內政部向各縣市政府妥予宣導，並持續透過演訓召集，提升備役役男專業職能，以因應緊急危難或戰、災時，迅速召集替代役備役役男服勤，支援防空避難、治安穩定等民防任務。

卓榮泰說明，替代役役男退役後按役別及專長納入「防災救護組」、「治安維護組」編組，請內政部持續辦理替代役備役人力管理作業，使人力運用發揮最大效能。

有關國家通訊傳播委員會「災時通訊應變與備援機制」專題報告，卓榮泰表示，今年丹娜絲颱風對嘉義及臺南地區造成大規模通訊中斷，影響國人通訊聯繫，因此政府要求電信業者應提高通訊韌性，通傳會並已提出「研議災害漫遊機制」、「台電公司場站設立基地台」及「重建特別條例與前瞻特別預算」等3項策進作為，請通傳會務必依照規劃期程儘速辦理，並請三大電信公司配合，以完善備援措施。

卓榮泰指出，通訊網路是訊息溝通主要橋梁，若因天然災害或人為破壞遭受損害，將影響各級政府與人民的溝通、社會功能運作，請通傳會、數位發展部等相關部會與電信業者密切合作，強化行動通信網路傳輸備援能力，以提供確實、可靠的通訊服務。

最後，卓榮泰於結論時指出，近年區域安全風險持續升溫，政府有維持國家穩定及保障人民安全的使命，請中央各部會及地方政府積極落實各項動員法令、計畫、訓練及演習，以確保在緊急危難發生時，政府可及時動員、及時應變。

卓榮泰也提及，總統賴清德在上月國慶演說中提到「我們有決心透過實力維護和平，我們也深信，實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」，而「建構全社會防衛韌性，需要台灣全民每一分力量」。特別要求行政團隊，務必堅定守護國家的信念，拿出積極任事的決心，完成每項交付任務。

卓榮泰強調，動員工作是我國政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，請同仁們持續精益求精，共同努力，讓動員工作能在更規律、更有計畫及累積更多經驗的過程中，把每次演習、演練工作做得更好，以因應各種天災事故的緊急處置。

今日會議通過「116-117 年度全民防衛動員準備綱領（草案）」，卓榮泰指出，本案經本會報秘書單位依國家安全威脅、國防戰略目標、科技發展現況及動員實務需求，研擬未來工作重點，會前邀集各方案及分類計畫主管機關研商後完成修正，請秘書單位於明年1月15日前公布施行，供中央部會及各縣市政府動員會報策訂116年度至117年度動員準備計畫。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／場面火爆！傅崐萁批修財劃法造謠 卓榮泰嗆：立院對政院開戰

馬太鞍堰塞湖難爆破？傅崐萁要求召開國際專家會議 卓榮泰酸這句

藍白強渡《財劃法》掏空中央 卓榮泰：未到根本絕望不會放棄協商