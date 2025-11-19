卓榮泰宣布：2026年擴大城鎮韌性演習 首度實施跨縣市演練

行政院長卓榮泰今（19）日主持「行政院動員會報114年度會議」表示，面對日益嚴峻的國安與天災挑戰，政府將在明年擴大城鎮韌性演習，首次實施跨縣市協同演練，以建構強韌的應變體系，並提升全社會的防衛韌性。

卓榮泰資料照。（圖／中天新聞）

卓榮泰指出，當前台灣持續面臨灰色地帶行動、資安攻擊及錯假訊息傳播等手段威脅國家安全，加上氣候變遷導致天災頻發，政府必須嚴肅面對這些挑戰，除了持續推動全社會防衛韌性，精進民力運用、物資儲備、關鍵基礎設施防護，還將透過城鎮韌性演習模擬實際情境，強化中央與地方的應變支援機制，以及政府與民間的協作量能。

會議中，卓榮泰要求國防部全民防衛動員署檢視現有動員法規，更新過時且不符實際需求的條文，並加強宣導台灣全民安全指引，深化韌性演習效能。他特別指示，明年將擴大城鎮韌性演習，首度實施跨縣市協同演練，請各部會與地方政府加強與鄉里基層單位及民眾的溝通，整合民防、替代役備役、志工團體等民間力量，並擴大企業及社區的參與，強化全社會防衛韌性。

此外，針對今年颱風丹娜絲造成嘉義及台南地區大規模通訊中斷的事件，卓榮泰提到，國家通訊傳播委員會（NCC）已提出研議災害漫遊機制、在台電公司場站設立基地台、重建特別條例與前瞻特別預算等3項策進措施，請電信公司儘速完善備援方案，以確保未來災害期間的通訊穩定。

