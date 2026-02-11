卓榮泰宣示全面接受新式核能 葉宗洸籲投資美製可創雙贏

行政院長卓榮泰日前宣布政府將在核安有保障、核廢有解方、全民有共識的三項原則下，「全面接受」新式核能技術，並評估傳統核能是否可讓產業安心。對此，新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，卓揆對新核能的態度從一年半前的「可考慮」轉變為「全面接受」，政策轉變背後反映出台灣面臨的供電挑戰日益嚴峻。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

行政院長卓榮泰昨天（10日）出席工研院先進半導體研發基地動土典禮時表示，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，並全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，核能專家、新竹清華大學教授葉宗洸在《中國時報》發表看法。

葉宗洸表示，日本首相高市早苗的支持下，東京電力公司於當地時間9日下午2時重啟柏崎刈羽核電廠6號機，這是2011年311福島核子事故後東電首度恢復運轉核電機組。日本政府儘管經歷15年前震驚全球的核災，仍堅定推進無碳能源供給政策，此舉或成為台灣調整能源政策的參考。

葉宗洸認為，卓揆此次發言顯然經過深思熟慮。台灣過去數年面臨缺電困境，單靠數年後才能實現的新核能技術或燃氣電力，難以在短期內解決供電問題。傳統核能如核二、核三廠，因此必須納入考量，以舒緩電力供給壓力。此外，充足穩定的電力供應對各類產業而言期待甚高，能源政策調整攸關產業競爭力。

葉宗洸指出，若能修訂《電業法》全面開放能源，高耗能產業將受惠。現行法規規定核電營運、輸配與販售僅由國營事業為之，但未來若開放產業以自發自用方式建置具本質性安全的小型核電，個別產業不僅可獲得高品質電力，亦可降低境內碳費與境外碳稅成本，同時舒緩台電的電網負載與供電壓力。

然而，葉宗洸提到，台美關稅協定本周即將簽署，據立委透露其中能源相關項目包括天然氣、石油、電力周邊及儲能設備採購，投資金額高達700億美元。該投資案變相限縮台灣未來的電力選項，燃氣發電將成唯一基載，不可調控的再生能源電力將更依賴營運成本高昂的儲能設備，能源安全難以確保，電價亦將進一步攀升。

葉宗洸認為，鑑於卓揆已公開宣示全面採用新式核能技術，而美國在台協會過往一再強調將協助台灣取得新式核電及核廢處理技術，專家認為政府應於此時透過台美關稅協定，向美方明確表達投資採購美製新型核反應器的意願。除適用於台電的大型進步型第三代反應器外，亦可考慮適用於各類產業與學研機構的微、小型反應器。如此一來，台灣除能兌現對美的投資承諾，亦可維持能源多元與能源安全，實現雙贏局面。

新竹清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸。（翻攝自葉宗洸臉書）

