卓榮泰宣示「三不」被批賴皮 王鴻薇：賴清德在背後權力一把抓

立法院在野黨兩次合作通過修正《財劃法》，原應在今日由總統公布施行，但行政院長卓榮泰今（15）日正式宣布，將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若立法院不同意，可依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。國民黨王鴻薇批評卓榮泰「不辭職、不執行、不副署」，半夜發黑白照，這是公然的賴皮，更是傷害憲政體制。

行政院長卓榮泰今（15）日正式宣布，將依照憲法第37條，不予副署本次修法，在前一天還發出自身黑白照圖文，表示將作「憲法守門人」。（圖／卓榮泰臉書）

卓榮泰強調，行政院不副署絕非行政權獨大，也絕非行政權獨裁，因為此權利會受到憲法賦予的不信任案做不同表示，「以不副署停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。」

王鴻薇說，卓榮泰半夜發出自身黑白照圖文，自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，然而一個中華民國體制下的行政院長，發這種文真的是跟義和團神功附體差不多了。



王鴻薇指出，中華民國憲法增修條文第3條規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

王鴻薇批評卓榮泰「不辭職、不執行、不副署」，半夜發黑白照，這是公然的賴皮，更是傷害憲政體制。尤其中華民國憲法沒有一個條文，授權行政院長可以用其任何職權，包括副署權，來做什麼「憲法守門人」，卓榮泰公然用憲法賦予的權限，做他自己想做的事情，把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。

王鴻薇質疑「這不是擴權，什麼是擴權？這不是反民主，什麼是反民主？」但大家知道，卓榮泰只是個幌子，真的想要權力一把抓的，是他背後的賴清德總統，而昨晚的黑白照，是卓榮泰向他最後良知的告別照。



