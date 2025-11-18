卓榮泰宣示「全面迎戰」後首度備詢 怒斥傅崐萁：你先全面開戰我才必須備戰

閣揆卓榮泰喊出「全面迎戰」後，首度赴立法院備詢。（圖片來源／行政院提供）

受到在野黨突襲修訂財劃法及要求退回總預算之衝擊，行政院長卓榮泰昨（17）日向在野黨宣示「全面迎戰」，本（18）日旋即赴立法院備詢。當卓榮泰對上主導修法的國民黨立法院黨團總召傅崐萁時，只見雙方劍拔弩張。傅崐萁聲稱不解為何行政院要「全面迎戰」，卓榮泰則回嗆，因為傅崐萁先全面開戰，所以他才必須被動備戰。

批國民黨財劃法違法，卓榮泰：無法執行

廣告 廣告

行政院長卓榮泰本日一早前往立法院備詢，針對在野黨突襲修訂財劃法並要求退回總預算，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜率先提出質詢，詢問後續對施政有何衝擊？

卓榮泰回答，明年總預算已經舉債3千億，如果按照上周立法院所通過的國民黨版財劃法，中央政府必須在計劃型補助裡面再多增加舉債2600億。

「換句話說，屆時明年的中央政府總預算會舉債5600億，這已違反公債法第五條的上限規定」，卓榮泰因此強調：「所以我跟委員報告，行政院編不出來這樣的預算，無法編列，不得違法編列，無法執行！」

卓榮泰批在野黨惡意阻撓「卓韓會」

陳培瑜接著詢問，後續該如何化解爭議？卓榮泰回答，本週四行政院院會將通過行政院版的財劃法，第1讓國民生活質量更均衡，第2讓垂直劃分更合理，第3讓水平分配更公平，第4讓地方自主更加強，第5讓中央地方夥伴關係更提升，希望立法院予以審視。

卓榮泰話鋒一轉，強調上週二就已經在立法院說過，總質詢結束的前後會拜訪立法院長韓國瑜商討財劃法及總預算，「沒想到在野黨於上週五就以火速且近乎惡毒的方式通過財劃法，不讓韓院長跟我有任何談話的機會，這是天大的遺憾！」

卓榮泰怒斥傅崐萁：你先全面開戰

緊接在陳培瑜之後，輪到國民黨立法院黨團總召傅崐萁登台質詢，他一開口就表示：「不太清楚為何行政院要全面迎戰？是要跟國人迎戰還是跟誰迎戰？本席實在不明白？」他並指出，修訂財劃法是總統賴清德多年前擔任台南市長時的呼籲，「難道卓榮泰是要跟賴清德開戰？」

面對傅崐萁不給講話的機會，卓榮泰拉高聲量澄清：「我講一句話就好，當時2012年所有地方政府歲計剩餘是負5百多億，去年已經是正8百多億，怎麼能拿2012年賴市長的話到今天來講？」

不過傅崐萁仍一再重申：「卓榮泰不要跟賴清德宣戰...不要跟全民宣戰...」於是卓榮泰只好再更拉高聲量回嗆：「是你對行政院全面開戰，我才必須備戰！」見兩方火藥味越來越濃，主席韓國瑜趕忙宣布時間已到，並要雙方回去喝口水、緩和情緒。

卓榮泰曝「最後機會」：不放棄協商也不輕言抵制

對於朝野關係行將全面開戰，卓榮泰上午受訪時向立法院喊話，不要一意孤行，「協商未到根本絕望，我不會放棄協商；未到最後關頭，我們也不會輕言抵制。」

卓榮泰並表示還有一個「最後機會」，也就是行政院版的財劃法，希望國會不要一意孤行，把這個一修再修、一惡再惡的這種惡形的修法，能夠馬上停止下來，否則抵制。他並重申：「未到最後關頭，我不會輕言抵制。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作

專訪》陳立人揭LINE TV併購後三大武器：內容翻倍、IP升級、個人化享受

中國稀土出口管制仍未解除 釔價今年飆44倍 恐衝擊美國航太、能源與半導體產業

