卓榮泰將推動修法 毒駕致人死傷吊銷駕照 終生不得再考

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰10日在基隆市百福圳頭福德宮參拜祈福時提到，查獲毒駕將嚴辦到底，並將修法分別把「喪屍煙彈」列為一級毒品、查獲持有電子煙具一律沒入併罰鍰，以及毒駕肇事致人死傷，吊銷駕照，終生不得再考。

行政院長卓榮泰於10日下午在基隆市議會議長童子瑋、市議員曾怡芳等陪同下，分別到基隆市七堵區百福圳頭福德宮、百福宮、百福中埔福德宮參拜祈福，並訪視靈糧堂基隆市七堵失智症團體家屋。

卓榮泰於百福圳頭福德宮參拜祈福後表示，北北基宜四縣市，在目前中央政府的計畫裡，規劃為首都圈黃金廊帶；對基隆而言，要讓軍港西遷、市港合一、市港再造，就是要創造海洋經濟，讓基隆港能有一個再造的機會，這也是基隆唯一、也是最重要的發展機會，進而觀光、科技、文化都能徹底進一步改善基隆地區及首都圈黃金廊帶整體的建設。

廣告 廣告

卓榮泰表示，行政院目前提出一個計畫，未來8年要用1000億元來幫助中小企業，因為國內科技發展很好，但中小企業發展速度沒這麼快，所以政府要大力來幫助中小企業加速發展，而這些中小企業包括傳統工廠、賣場

等，同時也要將商圈一起加入，就像基隆有很多委託行、大市場、小市場，未來要將商圈整合起來，因此也會邀請商圈的理事長加入行政院經濟部、勞動部未來推動中小企業轉型升級條例草案擬定的部分，補助項目包括資金利息補助、設備汰舊換新補助、勞工友善職場補助等，這些都會列為未來中小企業轉型升級條例的草案中。

針對毒品對青少年的戕害，卓榮泰表示，行政院目前提出一個對毒品追根究源的方式，要將源頭剷除，查獲毒駕嚴辦到底，將推動修法把「喪屍煙彈」列為一級毒品，同時修法管制電子煙具，一經查獲一律沒入併罰鍰，第一次罰3萬，再犯加罰；毒駕肇事致人於死、致人於傷，吊銷駕照，終生不得再考，若毒駕肇事無致人死傷，累犯一樣吊銷駕照，以杜絕街道上的公共危險，行政院將會加速將毒品根絕，他已指派三位政委各司其職進行處理。