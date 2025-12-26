卓榮泰年終談話 感嘆總預算沒大砍「人民會不會受到更多照顧？」

行政院長卓榮泰主持行政院院會。資料照。行政院提供



行政院固定於每週四召開行政院會及會後記者會，由於連續兩週適逢假日，因此今（12/26）日召開，行政院長卓榮泰也於會中發表年終談話，感嘆「如果114年度的總預算沒有被大幅的刪減跟凍結，人民是不是會受到更多的保護跟照顧，國家的發展是不是可以更健全、更全面？」

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中表示他經常在想：「如果114年度的總預算沒有被大幅的刪減跟凍結，人民是不是會受到更多的保護跟照顧，國家的發展是不是可以更健全更全面？」不過，時間已經過去，但希望未來立法院能夠擱置政治性的法案，通過福國利民的政策與預算，國家的體質才會更好。

廣告 廣告

卓榮泰在談話中也表示，今年度的總預算遭到立法院大幅刪減、凍結，過程有折衝與協調，使得政府放慢了施政推動的腳步，且《財劃法》的一修二修造成了中央跟地方的合作困難以及政府公平分配的失衡，因此對於最後一次修正，基於維護憲政運作的立場，必須代表政府做出不副署的決定，更大的用意是希望朝野各政黨到談判桌來好好的談。

展望2026年，首先是政院已經突破以往提出中選會人事，盼能藉此建立談話模式與基礎，奠定新方向，爭取總預算、特別預算與《財劃法》修法，但是115年度的中央政府總預算，立法院到現在預算書一頁都還沒有看、一個字還沒有讀、一塊錢都還沒有審，這絕非正常國家應有的作為；美國政府已經提出對我軍售清單，盼能通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。

回顧2025年，卓榮泰也提到，美國提出的關稅政策成為新的國際局勢，有賴行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮所領軍的談判團隊進行漫長談判，政院也提出支持產業的因應方式，而國際上緊張情緒不斷，俄烏戰爭加走廊地區的衝突，當然還有中國武力不斷恫嚇，造成了印太地區的和平穩定面臨極大的挑戰。

國內部分，年初有嘉義大地震，並有丹納斯、楊柳、樺加沙及鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍堰塞湖造成重大災難，都有賴政院成立前進指揮所、協調所，政委陳金德雨季連成等人促成中央地方的充份合作，另10月有非洲豬瘟，農業部與環境部在極短的時間內將疫情鎖定在案場，防止對外擴散，希望再次讓台灣的肉品向世界光榮輸出。

在社會福利方面，長照3.0已順利上路，並針對年輕族群推出「婚育宅」政策，透過租金補貼加碼、放寬申請資格以及保留20%中央社宅名額等措施，為年輕人打造友善的成家與職場環境；此外，深受通勤族依賴的TPASS 2.0也已正式實施，而國人期待已久的運動部也於今年9月9日正式成立「癌症新藥基金」也逐步推動至百億規模，厚植國家發展動能。

在經濟發展表現上，政府落實「二上一下一平衡」策略，今年經濟成長率可望達到7.73%，人均國內生產毛額（GDP）已達3萬8748美元，明年極具信心超越4萬美元大關。此外，失業率穩定控制在3.3%左右，消費者物價指數（CPI）維持在1.6%至1.7%間，都優於預期設定目標。卓榮泰強調，政府將落實更公平的分配，確保中小企業在發展高科技的趨勢下也能獲得全面照顧，並致力將 2026 年打造為國家的「榮耀自信年」。

更多太報報導

卓榮泰率閣員為1219襲擊事件默哀 跟進蔣萬安「不再提兇嫌名字」

2026新制看過來！重大政策、惠民措施有這些

政院拍板《兩岸條例》公務員赴陸全面採許可制 立委要經審查同意