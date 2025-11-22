卓榮泰張善政同台 盼串聯台鐵觀光列車 推升內需和經濟成長

桃園富岡鐵道藝術生活節22日開幕，行政院長卓榮泰和桃園市長張善政頭戴站長帽，同台力推。（行政院提供）

「富岡鐵道藝術生活節」今（22）日開幕，行政院長卓榮泰在桃園市長張善政陪同出席致詞時表示，明（2026）年度中央政府總預算案，已將「推升內需」列為政府重大施政目標之一，尤其在後關稅時代，擴大內需是經濟持續成長的關鍵，而「推升內需」中非常重要的一環，就是「發展觀光」，希望吸引更多外國觀光客來臺。

對此，卓榮泰強調，政府將全力發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟等四大部分，全面提升觀光產業，同時也將推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，增進整體鐵道觀光量能。

卓榮泰今日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、臺鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全臺各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，進而發展出獨特的鐵道觀光文化，讓民眾更享受屬於臺灣特有的鐵道生活。

卓榮泰說，桃園市張善政市長的祖父曾是臺鐵臺北站站長，而他的父親曾於臺鐵服務，他的祖父也擔任過臺鐵臺中站站長。此外，他從出生到國中都居住在臺北捷運中山站附近，是以前臺鐵淡水線所在地，當時每日都看到藍皮柴油列車在面前經過，不論是起床或就寢，總能聽到火車運轉的聲音。

卓榮泰說，他希望臺灣每座城市都有傳說、每個地方都有故事、每位民眾都有英雄事蹟與成功發展路程，成為臺灣與國際連結重要的一部分。而臺鐵是臺灣最重要且最古老的交通運輸工具，乘載了許多臺灣從早期到現在不可磨滅與不可取代的記憶軌跡，在歷經臺鐵票價30年未調整之後，今年6月臺鐵公司也進行調整，以加速改善內部設施設備，提升服務品質。

卓榮泰抵達桃園車站後，首先搭乘「藍皮解憂號」復古列車前往富岡車站，並由臺灣鐵路公司馮輝昇總經理導覽解說臺灣觀光鐵道發展歷程。

致詞結束後，卓榮泰與張善政移動至富岡焊軌隊軌道前，並一同戴上站長帽，於特色列車前輕晃手搖鈴，完成活動啟動儀式；隨後，卓院長登車參觀靜態展示的「SA32820號總統花車」，了解車廂設計與歷史。