卓榮泰張善政同台 盼串聯台鐵觀光列車 推升內需和經濟成長
「富岡鐵道藝術生活節」今（22）日開幕，行政院長卓榮泰在桃園市長張善政陪同出席致詞時表示，明（2026）年度中央政府總預算案，已將「推升內需」列為政府重大施政目標之一，尤其在後關稅時代，擴大內需是經濟持續成長的關鍵，而「推升內需」中非常重要的一環，就是「發展觀光」，希望吸引更多外國觀光客來臺。
對此，卓榮泰強調，政府將全力發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟等四大部分，全面提升觀光產業，同時也將推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，增進整體鐵道觀光量能。
卓榮泰今日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、臺鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全臺各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，進而發展出獨特的鐵道觀光文化，讓民眾更享受屬於臺灣特有的鐵道生活。
卓榮泰說，桃園市張善政市長的祖父曾是臺鐵臺北站站長，而他的父親曾於臺鐵服務，他的祖父也擔任過臺鐵臺中站站長。此外，他從出生到國中都居住在臺北捷運中山站附近，是以前臺鐵淡水線所在地，當時每日都看到藍皮柴油列車在面前經過，不論是起床或就寢，總能聽到火車運轉的聲音。
卓榮泰說，他希望臺灣每座城市都有傳說、每個地方都有故事、每位民眾都有英雄事蹟與成功發展路程，成為臺灣與國際連結重要的一部分。而臺鐵是臺灣最重要且最古老的交通運輸工具，乘載了許多臺灣從早期到現在不可磨滅與不可取代的記憶軌跡，在歷經臺鐵票價30年未調整之後，今年6月臺鐵公司也進行調整，以加速改善內部設施設備，提升服務品質。
卓榮泰抵達桃園車站後，首先搭乘「藍皮解憂號」復古列車前往富岡車站，並由臺灣鐵路公司馮輝昇總經理導覽解說臺灣觀光鐵道發展歷程。
致詞結束後，卓榮泰與張善政移動至富岡焊軌隊軌道前，並一同戴上站長帽，於特色列車前輕晃手搖鈴，完成活動啟動儀式；隨後，卓院長登車參觀靜態展示的「SA32820號總統花車」，了解車廂設計與歷史。
其他人也在看
桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（1） (圖)
桃園富岡鐵道藝術生活節22日開幕，行政院長卓榮泰（左5）、桃園市長張善政（右6）等人都到場參與。中央社 ・ 1 天前
台鐵藍皮解憂號進站 (圖)
行政院長卓榮泰22日下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。中央社 ・ 1 天前
福島食品解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
（中央社記者吳書緯新北22日電）日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。中央社 ・ 1 天前
金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中央社 ・ 20 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 6 小時前
富岡鐵道節登場 搭「藍皮解憂號」懷舊
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，昨日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號青年日報 ・ 20 小時前
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港
2025全球航空排名出爐 台灣排名全面領先韓中港EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許台灣好報 ・ 1 天前
中國禁赴日旅遊！台人驚見「銀杏季人潮銳減」 現在去正是時候
中國大陸禁止赴日旅遊，導致日本知名景點人潮驟減，台灣旅客發現正值銀杏觀賞期的大阪公園觀光客不如往年眾多。品保協會公布春季旅遊團費，因日幣匯率低檔，過年期間售價比去年降約10%，櫻花旺季也降價約5%。航空業者推出機票促銷，飛往沖繩或石垣島單程機票最低只要新台幣777元起，吸引更多旅客把握時機出遊！專家建議避開寒假、過年和連假，將能以更優惠的價格享受旅程。TVBS新聞網 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
新北3賞花秘境 「蒜香藤」綻夢幻紫瀑
記者李佩玲／綜合報導 近期正值「蒜香藤」盛開的季節，新北市政府景觀處精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等3大私房賞花秘境，這些地青年日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
郵輪公司開新航程"高雄直航菲律賓" 6天就能玩遍兩國
民視新聞／綜合報導郵輪公司旗下的新郵輪，停靠高雄港旅運中心，在船上舉辦首航記者會，宣布開啟高雄直航菲律賓的新航程，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪品牌，旅客只需要6天5夜，就可玩遍兩個國家三個城市。民視 ・ 1 天前
台灣好行樂遊竹縣套票開賣 鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府今(21日)推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低 99 元互傳媒 ・ 1 天前
花蓮溫泉季帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二○二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 1 天前