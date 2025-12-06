卓榮泰怨覆議立院不給報告 民眾黨秀協商結論：不先問問柯建銘？

民眾黨立院黨團總召黃國昌今（6）天秀出黨團協商會議結論，並匡列民進黨立院團總召柯建銘等人的簽名，說卓榮泰抱怨前要不要先問問柯建銘？（擷取自黃國昌臉書）

立法院藍白兩黨團昨否決行政院對《財政收支劃分法》所提的覆議案，行政院長卓榮泰表示，從立法院拒絕安排行政院做報告，大概知道結果會如此，「對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」民眾黨立院黨團總召黃國昌今（6）天秀出黨團協商會議結論並匡列民進黨立院團總召柯建銘等人的簽名，說卓榮泰抱怨前要不要先問問柯建銘？

黃國昌表示，針對立法院三讀通過的《財劃法》，行政院提出覆議案，週五遭立法院否決，接下來依法總統必須公告施行，行政院必須依法編列該給地方政府的應有預算。沒想到，卓榮泰竟大言不慚地說，由於沒有邀行政院長進行報告，「對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

廣告 廣告

黃國昌批評，卓榮泰講出這種目無法紀的話，就是在昭告全世界，「我民進黨超級世界無敵大的行政院院長就是打算不守法！」

黃國昌說，請卓榮泰搞清楚，不邀請卓榮泰來列席報告，是在立法院長韓國瑜召集正式黨團協商後「三黨黨團代表都簽字的協商結論」，跟先前《公職人員選舉罷免法》、《警察人員人事條例》等法案相同，邀不邀請卓榮泰列席，是立法院的權力，豈容卓榮泰說三道四？更非在法治國家中行政官員可以帶頭違法的藉口。況且，連民進黨團代表都簽字同意卓榮泰不需要列席報告，卓榮泰抱怨前，要不要先問問柯建銘和民進黨團幹事長鍾佳濱？

黃國昌強調，台灣是民主法治國家，賴清德總統不是皇帝，卓榮泰更不是，敢如此視法律於無物，公然表示不會遵守法律，正是因為民進黨政府的獨裁心態作祟。違法濫權的卓榮泰早應該下台負責，賴清德更應該為行政院如此赤裸裸地踐踏法律向社會道歉，別只想著集權又集錢，犧牲地方政府與基層民眾的福祉。

【看原文連結】