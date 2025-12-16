卓榮泰怪韓國瑜無視憲法 王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》，創憲政首例，總統賴清德與卓都把矛頭對準立法院長韓國瑜。對此，立法院前院長王金平今（16日）認為，現在「的確是」憲政危機時刻，但這非韓國瑜一人能處理的事，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協。

前立法院長王金平。（中天新聞）

王金平今早以立法院老院長身份返回立院，出席前立法院長游錫堃「台灣民主路－書法集」新書發表會時，就賴清德總統、行政院長卓榮泰不副署，且矛頭指向昨天不出席總統府國政茶敘的立院院長韓國瑜，作出回應。

這場新書發表會，現任立院院長韓國瑜、前院長蘇嘉全也到場祝賀。對於賴、卓都把矛頭指向韓國瑜，韓國瑜僅說謝謝，其餘未作回應。游錫堃則是一律回覆「台灣民主路大家一起走。」

卓榮泰昨天下午召開記者會宣布不副署《財劃法》時，也指立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會韓及立法院各黨團，但遺憾韓無視憲法，拒絕總統邀請，再次關閉了討論的大門。

賴清德昨晚發布影片表示，他深切期盼能夠透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立等的最佳方案，然比較可惜的是，韓國瑜並未出席。

對於行政院不副署《財劃法》，賴清德說立法院濫權，王金平受訪說，現在都各有看法、各有說法，所以讓社會大家提出一些意見，讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。但沉澱時間需要多久？王金平表示，天天都在攻防。

前任、現任共4位立法院長難得同台。韓國瑜（左起）、王金平、游錫堃、蘇嘉全。（中天新聞）

媒體追問，是否覺得韓國瑜要出來協調，因為昨天府院矛頭都對準韓，說韓無視憲法？

王金平說，這也不是韓能解決的問題，這要看整體怎麼處理來化解僵局，這要整體的，不是韓一人能處理的事情，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，「不能啊！」這是要經過立法院議決的事情，韓才能根據議決結論來對外發表意見。

媒體又問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？

王金平表示，那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。

媒體再問，是否覺得現在是憲政危機時刻？

王金平認為，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。

