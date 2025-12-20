卓榮泰慰問北捷恐攻死傷者 家屬悲慟問「為什麼年輕人在街上鑄下大錯」

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



台北捷運昨（19日）傍晚發生一起隨機攻擊事件，造成4人死亡、多人受傷。嫌犯張文在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈並持刀攻擊無辜路人，最後在警方圍捕下墜樓身亡。此事件引發社會關注，行政院長卓榮泰今日（12/20）上午前往醫院探視傷者及慰問死者家屬，家屬詢問「為什麼一個年輕人會在大街上鑄下這麼大的錯誤」，卓榮泰承諾政府會在了解動機後，檢討、處理並加強該有的措施。

警方調查，27歲的嫌犯張文昨晚在台北車站M7出口和中山捷運站外連續攻擊，且在現場丟擲煙霧彈，造成多名民眾受傷。隨後他跑進中山商圈的誠品南西店內，在警方圍捕下墜樓身亡。事故發生後，台北市警察局已全力追查嫌犯動機，並著手進行相關調查。

今天上午，卓榮泰前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院探視傷者並慰問死者家屬，他在馬偕醫院受訪表示，對於蕭姓死者家屬的心情深感同情，並承諾將深入了解案件的動機，並著手解決可能的社會、家庭和教育問題，避免類似事件再次發生。

卓榮泰特別感謝醫護人員的搶救，也提到劉姓北捷員工，在事件中勇敢衝出來撲滅煙霧和大火，雖然因為吸入煙霧而嗆傷，但經過治療後已經無大礙，並將繼續觀察，或許經過醫囑就可以回去休息。卓榮泰呼籲北捷能對劉先生給予表揚，稱其為負責任的典範。

卓榮泰也說，作為路人的蕭姓死者就比較遺憾，他對家屬的心情深感同情，並承諾將深入了解嫌犯動機，針對家庭、社會教育方面去了解，想知道一個年輕人為什麼在大街上住下這麼大的錯誤，並著手解決可能的社會、家庭和教育問題，避免類似事件再次發生。

卓榮泰強調，從昨日起，全國主要的交通樞紐如鐵公路、捷運、航空站、車站等已加強戒備，警力和設備的配置均有所增加，並將持續一段時間，確保國人的心理安定，警政署也在強力偵辦案件。

此外，卓榮泰對網路上有人散播引起不安或不實的訊息表達關切，「千千萬萬要制止」，否則政府將透過各種管道追查並嚴懲這些危害社會安定的行為，民眾也千萬不要做無必要的傳播，請給政府和台灣多一點信心，一定會還給大眾事件的真相。

