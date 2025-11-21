卓榮泰成財劃法數字魔術師？ 黃國昌痛批說謊要退回
民眾黨團總召黃國痛批行政院版《財劃法》，是集權、集錢和說謊，送來立法院後會退回。（圖片來源／民眾黨團）
行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜，期盼立法院盡速排審行政院版《財劃法》修正草案，不過，在野黨紛紛質疑地方反被剋扣更多的一般補助款，民眾黨團總召黃國昌今（21）日強烈回應，這是集權、集錢和說謊，行政院送來後會予以退回。
民眾黨團精算，立法院三讀版本比行政院版補助更多。（圖片來源／民眾黨團）
藍白聯手在一年前著手修正《財劃法》，卓榮泰在去年堅稱現行版本就是最好的版本，行政院原本揚言尋求憲政救濟，但在20日終於跟進通過行政院版。
行政院指出，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助，3項合計不低於今年，預計整體挹注地方經費，也將達新台幣1兆2002億元，創下歷年新高。
民眾黨團還原數據，行政院片面刪除三項補助款，統統都減少，被挖掉2646億元後，反而更少。（圖片來源／民眾黨團）
不過，藍營縣市長對於行政院版普遍表示不滿。台北市長蔣萬安說，尚未收到具體經費數字，後續還有事權分配等問題，但只要有助於地方政府財源挹注及各項建設，都希望能進一步溝通。
民眾黨舉數據對比反擊，行政院補助更多是玩弄數字
曾精算出《財劃法》分配金額的桃園市副市長王明鉅質疑，政院版跟立院版只差600億元，卻宣稱要舉債高達2000億元，根本說不通，同時未納工業產值，是打模糊仗。
民眾黨團總召黃國昌批評，行政院長卓榮泰說院版釋出金額更多，是在「玩弄數字」。（圖片來源／民眾黨團）
嘉義市長黃敏惠建議，中央考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展。雲林縣府則主張普通統籌稅款分配指標細項應有所調整。
針對行政院強調釋出更多金額給地方，黃國昌反擊強調，該等的時間和機會都沒了，卓榮泰說院版釋出金額比是1兆2002億元，比在野黨三讀通過的版本還多，但這是在「玩弄數字」。
火車早就開走批行政院「綁票」，要求依法編列預算
黃國昌還原數據解釋，行政院是片面刪除計畫補助款，把補助款共挖掉2646億元，才說行政院版補助比較多，是「欺騙社會」，而立法院三讀版本是1兆4329億元，並不比行政院版少。
民眾黨團批評，行政院跳越法規，剋扣地方原本應該補助的差額。（圖片來源／民眾黨團）
「行政院非常會對內搞認知作戰。」黃國昌批評，還創了財劃法不存在的名詞為「基本財政需要額」，這是跳越法規，剋扣地方原本應該補助的差額，「令人嘆為觀止。」
「卓榮泰心裡想的是中央要集權又集錢，繼續一毛不拔。」黃國昌強調，這樣是擄人勒贖的綁票做法，立法院已經三讀修法，這頁翻過去火車早就開走，怎可能因為行政怠惰、晚交作業，「要整個國家地方停下來等你上車。」
民眾黨團要求，卓榮泰依據立法院所通過的版本「依法編列預算」，國民黨有個別立委表達反對行政院版本，但黨團立場應會堅持立法院的版本，這場財劃法朝野對立，和中央與地方搶錢戰火勢將持續漫延。
更多信傳媒報導
科技巨擘美沙投資論壇同台 馬斯克預言未來金錢意義不大 黃仁勳反駁AI泡沫化
AI 恐致失業率飆升至 20％：Anthropic 執行長發出嚴峻警告
北約在北歐近俄區聯合軍演 芬蘭在邊境砲兵實彈演習 向俄羅斯釋出威嚇訊號
其他人也在看
流感疫苗施打率上升！ 北市公費庫存將見底：符合資格快接種
截至11月17日，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，但設籍台北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。 北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65...CTWANT ・ 1 天前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 20 小時前
北市公費流感疫苗剩12萬劑 呼籲長者幼兒盡速接種
進入流感疫情高峰期，國內公費流感疫苗分階段陸續開打。臺北市衛生局指出，目前臺北市已接種65萬313劑流感疫苗，較113年同期接種量增加13%，但設籍臺北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
防「財政土石流」 卓揆端院版財劃法、拒重編總預算｜#鏡新聞
立法院日前再通過財劃法修正案後，政院今天(11/20)也端出院版，行政院長卓榮泰說，若要執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，批立院要求重編總預算毫無道理，相較之下，秘書長張惇涵柔性訴求，喊話六都大家的努力和考慮中央都有看到，盼支持院版，藍營首長們幾乎暫時沒表態，如果最後又被杯葛怎麼辦？前政務委員張景森要卓揆，不副署，作為制衡！鏡新聞 ・ 15 小時前
洛縣本季首現流感死亡 為年長者
洛杉磯縣公共衛生局近日確認，縣內出現本季首起與流感相關的死亡病例。死者為一名具潛在健康問題的年長者，經調查確認其本季並未...世界日報World Journal ・ 21 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 20 小時前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前