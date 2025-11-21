卓榮泰成財劃法數字魔術師？ 黃國昌痛批說謊要退回

民眾黨團總召黃國痛批行政院版《財劃法》，是集權、集錢和說謊，送來立法院後會退回。（圖片來源／民眾黨團）

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜，期盼立法院盡速排審行政院版《財劃法》修正草案，不過，在野黨紛紛質疑地方反被剋扣更多的一般補助款，民眾黨團總召黃國昌今（21）日強烈回應，這是集權、集錢和說謊，行政院送來後會予以退回。

藍白聯手在一年前著手修正《財劃法》，卓榮泰在去年堅稱現行版本就是最好的版本，行政院原本揚言尋求憲政救濟，但在20日終於跟進通過行政院版。

行政院指出，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助，3項合計不低於今年，預計整體挹注地方經費，也將達新台幣1兆2002億元，創下歷年新高。

不過，藍營縣市長對於行政院版普遍表示不滿。台北市長蔣萬安說，尚未收到具體經費數字，後續還有事權分配等問題，但只要有助於地方政府財源挹注及各項建設，都希望能進一步溝通。

民眾黨舉數據對比反擊，行政院補助更多是玩弄數字

曾精算出《財劃法》分配金額的桃園市副市長王明鉅質疑，政院版跟立院版只差600億元，卻宣稱要舉債高達2000億元，根本說不通，同時未納工業產值，是打模糊仗。

嘉義市長黃敏惠建議，中央考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展。雲林縣府則主張普通統籌稅款分配指標細項應有所調整。

針對行政院強調釋出更多金額給地方，黃國昌反擊強調，該等的時間和機會都沒了，卓榮泰說院版釋出金額比是1兆2002億元，比在野黨三讀通過的版本還多，但這是在「玩弄數字」。

火車早就開走批行政院「綁票」，要求依法編列預算

黃國昌還原數據解釋，行政院是片面刪除計畫補助款，把補助款共挖掉2646億元，才說行政院版補助比較多，是「欺騙社會」，而立法院三讀版本是1兆4329億元，並不比行政院版少。

「行政院非常會對內搞認知作戰。」黃國昌批評，還創了財劃法不存在的名詞為「基本財政需要額」，這是跳越法規，剋扣地方原本應該補助的差額，「令人嘆為觀止。」

「卓榮泰心裡想的是中央要集權又集錢，繼續一毛不拔。」黃國昌強調，這樣是擄人勒贖的綁票做法，立法院已經三讀修法，這頁翻過去火車早就開走，怎可能因為行政怠惰、晚交作業，「要整個國家地方停下來等你上車。」

民眾黨團要求，卓榮泰依據立法院所通過的版本「依法編列預算」，國民黨有個別立委表達反對行政院版本，但黨團立場應會堅持立法院的版本，這場財劃法朝野對立，和中央與地方搶錢戰火勢將持續漫延。

