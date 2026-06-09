卓榮泰才喊「資安就是國安」 這部會官網又淪外送茶網站 他轟：政府資安破到離譜

​經濟部5月中旬才被抓包，民眾點開光電服務網站，竟然跳出「外送茶」性交易網站。事發不到半個月，國民黨青年部前主任陳冠安指出，運動部「全國運動場館資訊網」打開連結竟連到外送茶網站，對比閣揆卓榮泰去年才說，「資安就是國安」，再看如今政府機關網站屢被情色業者盜用，真是無比諷刺。

陳冠安表示，運動部「全國運動場館資訊網」打開竟連到外送茶網站，更離譜的是，這已經不是第一次。他並質疑，「前後三周再犯同樣的錯誤？我們政府的資安防護，到底是有多脆弱？現在政府的資安是破到多離譜？讓詐騙、色情如入無人之境嗎？數發部到底有什麼功用？」

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陳冠安批評道，數發部建立就是要來強化政府資安，過去他在擔任國會助理時，許多機關在預算審議時都反應過由於數發部要求，所以各部門的資安相關預算都有所提高。建立專責部門、投入更多預算，結果換來的是什麼？不只詐騙氾濫，現在更是連政府單位都接連失守，成為犯罪、情色的溫床？對比卓榮泰去年說「資安就是國安」，再看今年諸多政府機關網站被情色業者盜用，真的是無比諷刺。

5月中旬，民眾黨前副秘書長許甫爆料，經濟部能源署、水利署、環境部到國發會網站，「太陽光電-單一服務窗口」連結點進去都不是綠能政策，而是「定點茶與外送茶」的色情網站。直到被網友爆卦後，政府才開始亡羊補牢、封鎖網站。根據網友當時貼出的照片，連Google搜尋引擎都早已標註該域名「已被不法業者註冊」，政府卻後知後覺，任由官網掛著非法連結。



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