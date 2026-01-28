卓榮泰才被點名台北市長 賴清德讚卓內閣「會做事」 令多宣傳

民進黨主席賴清德。資料照



行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君近日屢被點名披綠袍選台北市長。身兼民進黨主席的總統賴清德今（1/28）在中執會上細數政績，大讚卓榮泰內閣會做事，盼黨公職多多宣傳，是否在為台北市長選舉暖身，引發揣測。

民進黨台北市長人選尚未定案，國民黨台北市黨部主委、現任台北市議長戴錫欽今受訪表示，研判賴清德最後可能派出的人選，會是行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰，而鄭麗君又「強過」卓榮泰。

民進黨今下午召開中執會，與會人士指出，賴清德提及，台南風災政委陳金德、花蓮政務委員季連成都有處理，包括台中豬瘟，以及行政院副院長鄭麗君負責台美關稅談判等，最近政府所做的老農津貼提高、國民年金提高，地方反應民進黨努力做，卓榮泰率領的內閣團隊都有在做事，希望黨公職將卓榮泰率領內閣團隊「會做事」政績多多宣傳。

