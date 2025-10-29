卓榮泰批台中疫調有重大疏失 今南下前進應變所坐鎮

台中爆發非洲豬瘟，防堵、究責，同步進行中，行政院長卓榮昨表示，中案例場所的2次疫調報告資訊，不論是豬隻死亡時序或數量，或進出案例場人員及獸醫名單，都有前後不一致狀況，「為疫調上的重大缺失」。為此，卓榮泰昨晚緊急發布公開行程，今（30）日 下午將前往農業部動植物防疫檢疫署台中分署，親自主持非洲豬瘟前進應變所記者會。

卓榮泰。（資料照／行政院）

行政院長卓榮泰今（29）日出席「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」致詞提到，目前此刻大家仍心繫台中非洲豬瘟對我國養豬產業所帶來的衝擊。今日午間，非洲豬瘟中央災害應變中心召開專家會議，檢視疫調報告內容與提出精進建議，令人遺憾的是，台中疫調出現重大缺失。因此專家會議建議台中必須確實掌握疫調所呈現之明顯缺失，更有效掌控疫情，同時也建議中央針對地方力有未逮之部分提供協助。

廣告 廣告

卓榮泰強調，這是一場與時間賽跑的戰役，我們不能輸給病毒，因此中央已超前部署、提早作業，28日即已備妥相關防疫人力動員方案，將集合全國各縣市疫調人員、獸醫師、環保從業人員等人力投入協助台中市，避免病毒擴散的可能。

卓榮泰進一步說明，依據第二波全國豬場訪視結果，目前整體情況是安全的，疫情並未擴大，但中央仍採納專家會議建議，持續加強疫調、疫情防治及環境保護的力道，絕不允許隨意挖洞掩埋廚餘，不做任何清消，這不僅有礙觀瞻，更破壞環境，造成環境二次傷害。而中央人力如有不足，也請各縣市能夠全力投入人力，用全國的力量完成此次防疫工作，不僅持續強化疫調的精準度，更澈底落實清消工作，弭平豬農、養豬產業及國人的不安。

卓榮泰也期待全體國人上下一心，彼此通力合作，協助中央與地方共同落實及完成各項防疫工作，維護國家尊嚴與光榮，以及產業發展與國人健康。政府絕對有決心能在最短時間，將疫情限縮在最小範圍內，並將損害壓至最低。

卓榮泰、盧秀燕。（資料照）

台中市長盧秀燕說市府同步進行行政調查，同仁如果有疏失，絕不包庇，也不會寬貸；但另外一方面，在這次事件中，她也看到絕大多數的同仁不眠不休、日以繼夜進行防疫任務，所以案件結束後，一定也會對同仁獎勵，賞罰有分。

國民黨昨日則批評民進黨企圖轉移邊境管制不利的責任，抹黑台中市府。國民黨發言人楊智伃說，民進黨想針對廚餘管理來攻擊台中市府，但台中市府連續3年獲中央評比廚餘回收優等，民進黨難道連自己頒過的獎都忘記？

（豬肉攤商）。台中市政府

國政基金會副執行長凌濤昨表示，民進黨卻從來不檢討邊境管控責任，把所有心力都放在攻擊盧秀燕，若邊境破口沒有找到，難保全台其他縣市不會發生第2起、第3起染疫事件。

延伸閱讀

賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久

國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角

2藍委捲「幽靈連署」遭起訴 鄭麗文轟賴清德：獨裁心態嘆為觀止