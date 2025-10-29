卓榮泰批台中疫調有重大疏失 今南下前進應變所坐鎮
台中爆發非洲豬瘟，防堵、究責，同步進行中，行政院長卓榮昨表示，中案例場所的2次疫調報告資訊，不論是豬隻死亡時序或數量，或進出案例場人員及獸醫名單，都有前後不一致狀況，「為疫調上的重大缺失」。為此，卓榮泰昨晚緊急發布公開行程，今（30）日 下午將前往農業部動植物防疫檢疫署台中分署，親自主持非洲豬瘟前進應變所記者會。
行政院長卓榮泰今（29）日出席「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」致詞提到，目前此刻大家仍心繫台中非洲豬瘟對我國養豬產業所帶來的衝擊。今日午間，非洲豬瘟中央災害應變中心召開專家會議，檢視疫調報告內容與提出精進建議，令人遺憾的是，台中疫調出現重大缺失。因此專家會議建議台中必須確實掌握疫調所呈現之明顯缺失，更有效掌控疫情，同時也建議中央針對地方力有未逮之部分提供協助。
卓榮泰強調，這是一場與時間賽跑的戰役，我們不能輸給病毒，因此中央已超前部署、提早作業，28日即已備妥相關防疫人力動員方案，將集合全國各縣市疫調人員、獸醫師、環保從業人員等人力投入協助台中市，避免病毒擴散的可能。
卓榮泰進一步說明，依據第二波全國豬場訪視結果，目前整體情況是安全的，疫情並未擴大，但中央仍採納專家會議建議，持續加強疫調、疫情防治及環境保護的力道，絕不允許隨意挖洞掩埋廚餘，不做任何清消，這不僅有礙觀瞻，更破壞環境，造成環境二次傷害。而中央人力如有不足，也請各縣市能夠全力投入人力，用全國的力量完成此次防疫工作，不僅持續強化疫調的精準度，更澈底落實清消工作，弭平豬農、養豬產業及國人的不安。
卓榮泰也期待全體國人上下一心，彼此通力合作，協助中央與地方共同落實及完成各項防疫工作，維護國家尊嚴與光榮，以及產業發展與國人健康。政府絕對有決心能在最短時間，將疫情限縮在最小範圍內，並將損害壓至最低。
台中市長盧秀燕說市府同步進行行政調查，同仁如果有疏失，絕不包庇，也不會寬貸；但另外一方面，在這次事件中，她也看到絕大多數的同仁不眠不休、日以繼夜進行防疫任務，所以案件結束後，一定也會對同仁獎勵，賞罰有分。
國民黨昨日則批評民進黨企圖轉移邊境管制不利的責任，抹黑台中市府。國民黨發言人楊智伃說，民進黨想針對廚餘管理來攻擊台中市府，但台中市府連續3年獲中央評比廚餘回收優等，民進黨難道連自己頒過的獎都忘記？
國政基金會副執行長凌濤昨表示，民進黨卻從來不檢討邊境管控責任，把所有心力都放在攻擊盧秀燕，若邊境破口沒有找到，難保全台其他縣市不會發生第2起、第3起染疫事件。
延伸閱讀
賴政府僅執行一死刑 王世堅酸：36名死囚會活得比我們還久
國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角
2藍委捲「幽靈連署」遭起訴 鄭麗文轟賴清德：獨裁心態嘆為觀止
其他人也在看
立委要求延長廚餘養豬禁令 卓榮泰：不會貿然開放
（中央社記者林敬殷台北31日電）政府全面防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天答詢國民黨立委張嘉郡要求政府延長廚餘養豬禁令時表示，若3個前提條件（全面查廠、廚餘蒸煮即時監控、法律完備）未同時達到下，政府不會貿然讓豬隻跟豬農陷入廚餘養豬的疑慮當中。中央社 ・ 14 小時前
徐榛蔚報告逾1小時.播放紀錄片 強調「與災民同在」
花蓮光復的洪災善後還在持續中，縣議會今(31)日召開定期大會，花蓮縣長徐榛蔚也出席，進行馬太鞍溪堰塞湖的洪災專案報告，她先是播了一段縣府的救災紀錄片，隨後講了一個多小時，表示很遺憾自己不斷被抹黑與被說...華視 ・ 13 小時前
新青安明年7月到期 卓榮泰：會用新方式協助年輕人
（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立委王世堅今天質詢，詢問新青安貸款政策將於2026年7月底到期，是否會延長、修正或就此打住。行政院長卓榮泰說，明年時間到了，基於青年居住正義需要，會檢討新青安執行上的所有困難，用新的方式協助年輕人。中央社 ・ 12 小時前
卓榮泰赴立法院施政報告並備詢 (圖)
行政院長卓榮泰（中）31日下午赴立法院施政報告並備詢，下車時面對媒體提問，卓榮泰不發一語快步進入議場。中央社 ・ 18 小時前
台北小巨蛋附近新建工程 吊掛巨大鋼筋貼近人車
社會中心／黃恩琳、吳培嘉 台北報導有民眾今天（31日）錄下，台北小巨蛋附近新建工程，吊車吊掛巨大鋼筋移動，但非常貼近人車，讓網友PO文直呼"嚇到無語"，引發討論，很多網友看了也說"好恐怖"。記者實際前往現場查看，現場有圍起三角錐，也都有工人在一旁查看，施工單位強調安全沒有問題。民視 ・ 9 小時前
共諜案持續延燒 英國國會邀對中情報專家作證
（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）英國國會共諜疑雲風波未息，國會「國家安全戰略聯席委員會」下週將舉行聽證會，檢視英中關係及中國對英國安全的挑戰，預定出席應詢作證的包括英國外交、情報圈重量級對中事務專家。中央社 ・ 13 小時前
王世堅質詢送望遠鏡、放大鏡 盼卓榮泰高瞻遠矚
行政院長卓榮泰今（31）天赴立法院會備詢，民進黨立委王世堅在質詢前送卓榮泰望遠鏡、放大鏡，希望卓榮泰施政能夠高瞻遠矚、觀察細微，也希望卓榮泰把這兩件禮物放在院長辦公室，在帶領政府邁向高瞻遠矚的施政時，也體恤民意、觀察細微。卓榮泰表示，他會謹記這段話。中時新聞網 ・ 14 小時前
影/萬華棋牌社暗藏職業麻將賭場 警突襲逮21人
台北市警方破獲一處職業賭場，該賭場以合法棋牌社掩護，掛羊頭賣狗肉經營麻將職業賭場抽頭牟利，萬華警分局昨日持搜索票突襲逮捕21人查扣賭具及賭資等證物送辦。中天新聞網 ・ 11 小時前
快用先賺！運動部攜手文化部 動滋卷、文化幣2波加碼起跑
運動部李洋部長與文化部攜手推出首波正式合作「動滋X文化能量爆發」限時加碼，活動分為共有2波任務，第1波任務完成可獲得「200元加碼青春動滋券」及「100點文化幣」；第2波任務完成可再獲得「100元加碼青春動滋券」及「100點文化幣」。太報 ・ 17 小時前
台中非洲豬瘟疫調數字多變 卓榮泰：若有需要請農業部組疫調團隊協助
台中養豬場出現全台首例非洲豬瘟陽性案例，但市府提供疫調卻被抓包有多項缺失待補正。行政院長卓榮泰今天（30日）上午在院會中表示，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心，如果台中市政府在疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊加強協助。鏡報 ・ 1 天前
世界大賽》羅伯斯和金慧成賽跑慘摔一跤 道奇士氣回來了
衛冕軍道奇在世界大賽陷入2勝3敗劣勢，必須在明天第6戰對藍鳥扳回一城，總教練羅伯斯今天在練球時親自提振士氣，他和南韓球員金慧成在比跑壘速度時，不慎摔了一跤，整個人撲倒在二壘壘包前的紅土上，但這一摔卻讓球隊充滿笑聲，瞬間找回士氣，陣中老大哥佛里曼更說：「這就是我們需要的」。自由時報 ・ 17 小時前
台中案場非洲豬瘟基因定序 與中、越南病毒株相似度逾99％
非洲豬瘟中央災害應變中心31日召開第43次會議，對於台中案場非洲豬瘟病毒基因定序的結果，農業部獸醫所長鄧明表示，確認基因為重組株，與中國及越南的病毒株相似度分別99.95％與99.92％，雖無法確認病毒是來自中國或越南，但會善盡責任，將相關資料提供給世界動物衛生組織（WOAH）。中時財經即時 ・ 12 小時前
影/卓榮泰到台中非洲豬瘟前進指揮所：中央、地方資料要一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，卓榮泰感謝台中市長盧秀燕與市府團隊、第一線防疫人員，並強調疫調資料要精準、一致。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前