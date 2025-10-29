卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」

行政院長卓榮泰在環境部表揚大會上致詞時，提及非洲豬瘟疫情最新進展。記者李芯／攝影

環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院長卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人員。卓榮泰致詞時，除了對得獎者表達謝意，也強調將和環境部合作，共同防治非洲豬瘟。卓榮泰批評，台中市政府的疫調有重大缺失，中央將接受專家會議今日的建議，動員各縣市力量、協助台中防堵非洲豬瘟疫情擴大。

卓榮泰在環境部表揚大會上致詞時，提及非洲豬瘟疫情最新進展。他表示，今日中午在中央應變中心召開專家會議，非常遺憾的是，專家會議指出，雖然第一時間就成立中央應變所，協助台中控制疫情，但隨著精準疫調的進行，發現台中案例場爆出來的相關資訊有誤，無論是時序錯亂、豬隻死亡不一致、進到案場相關人員及獸醫師前後的不同，都是疫調上重大缺失。因此，專家會議建議由中央協助台中，完成地方政府沒有辦法完成的工作。

卓榮泰強調，行政院也在昨日就超前部署、提早作業，做好人力動員計畫，中央現在會結合全國各縣市力量協助台中，與時間賽跑。為了降低非洲豬瘟給國人帶來的不安，接下來疫調會更精確、清消更徹底，希望能讓民眾早早恢復生活。

