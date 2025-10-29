卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」
環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院長卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人員。卓榮泰致詞時，除了對得獎者表達謝意，也強調將和環境部合作，共同防治非洲豬瘟。卓榮泰批評，台中市政府的疫調有重大缺失，中央將接受專家會議今日的建議，動員各縣市力量、協助台中防堵非洲豬瘟疫情擴大。
卓榮泰在環境部表揚大會上致詞時，提及非洲豬瘟疫情最新進展。他表示，今日中午在中央應變中心召開專家會議，非常遺憾的是，專家會議指出，雖然第一時間就成立中央應變所，協助台中控制疫情，但隨著精準疫調的進行，發現台中案例場爆出來的相關資訊有誤，無論是時序錯亂、豬隻死亡不一致、進到案場相關人員及獸醫師前後的不同，都是疫調上重大缺失。因此，專家會議建議由中央協助台中，完成地方政府沒有辦法完成的工作。
卓榮泰強調，行政院也在昨日就超前部署、提早作業，做好人力動員計畫，中央現在會結合全國各縣市力量協助台中，與時間賽跑。為了降低非洲豬瘟給國人帶來的不安，接下來疫調會更精確、清消更徹底，希望能讓民眾早早恢復生活。
批中市府疫調時序錯亂、豬隻死亡數不一 卓榮泰指示中央接手：清消更徹底
環境部今天舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，行政院長卓榮泰致詞指出，很遺憾今日召開的專家會議提到，有關台中案例場的時序錯亂、豬隻死亡數量不一致、獸醫師前後不同，都是重大缺失，故建議由中央協助台中完成他們無法完成的工作。他...CTWANT ・ 11 小時前
卓揆：將舉全國之力 協助台中控制非洲豬瘟
行政院長卓榮泰今天(29日)出席「金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」時指出，專家會議剛剛建議中央舉全國之力，協助台中控制非洲豬瘟，才能跟時間賽跑，避免病毒擴散的可能！ 行政院長卓榮泰29日在環境部長彭啓明、法務部長鄭銘謙陪同下，出席「2025年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，卓揆除了肯定得獎者積極任事、勇往直前的精神，還能善用科技、跨機關橫向協調並且共同合作，因此他將從中學習，解決當前他最憂心的非洲豬瘟問題。 卓揆指出，他直到昨天深夜還致電給彭啓明，關切台中廚餘掩埋場環境遭破壞的問題。遺憾的是，隨著中央應變中心展開全面性的精準疫調後，發現台中案例場提供出來的相關資訊，無論是時序上的錯亂，或豬隻死亡數的不一，還有進到案例場相關人員和獸醫師的前後不同，都凸顯台中市政府在疫調上的重大缺失。 因此今天中午舉行的專家會議已建議中央要舉全國之力，全力協助台中市政府與時間賽跑，以避免病毒萬一擴散的可能。卓揆說：『(原音)此時我跟彭啓明心心念念的，還是如何為台中這一場突如其來的非洲豬瘟，對我們的產業、食品健康、國人的安全以及國際信譽，做什麼樣的努力。今天中央廣播電台 ・ 13 小時前
卓榮泰出席114年金環獎頒獎典禮（1） (圖)
行政院長卓榮泰（中）與環境部長彭啓明（左5）、法務部長鄭銘謙（右3）等人29日在環境部，出席「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，與現場來賓比讚合影。
