政府宣布封鎖中國社群平台小紅書，引發各界熱議。行政院長卓榮泰表示，除了防堵詐騙，小紅書也傷害台灣言論自由。台北市長蔣萬安則批評此舉缺乏章法，諷刺民進黨「反中反到變共產黨」。國民黨主席鄭麗文也加入批評，指控政府打著防詐名義箝制網路言論。

卓榮泰批小紅書傷言論自由 蔣萬安：反中到變共產黨。（圖／TVBS）

蔣萬安表示，不應讓大家覺得現在的做法沒有章法甚至別有目的。他質疑卓榮泰是否要「用言論不自由對付言論不自由」，並直言民進黨「反中反到自己變成共產黨」，認為這是人民無法理解也無法接受的。

國民黨主席鄭麗文也對此事發表看法，她表示卓榮泰的談話充分暴露出他威權反民主的心態，政府繼續進行網路言論的相關箝制，如今更直接封殺平台，所謂的打詐根本只是幌子。

