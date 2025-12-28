卓榮泰批立院審中央政府總預算「一塊錢都還沒審」

賴清德總統（中左）與行政院長卓榮泰（中右）28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，並於典禮中頒發獎項，表揚長期投入客家文化、語言保存與公共事務的得獎者。（鄧博仁攝）

明年度中央政府總預算持續卡關，至今立院仍未付委審查。賴清德總統與行政院長卓榮泰今出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時皆喊話，這些政策需要立法院通過總預算，呼籲國會盡速審查。卓也批，立院到現在預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審，很多預算從1月1日開始難以順利執行。

賴清德致詞時指出，民進黨對客家文化非常重視，並細數不論是公共、飲食、青年、創生、區域和國際，都已經展現出成果。他舉例，今年成立客家青年諮詢委員會，讓政策更有活力、創意；數位應用範圍更擴大，讓客語更生活化。

廣告 廣告

賴清德提到，讓客家青年廚師踏上國際舞台、客家文學在國際上大放異彩等，今年還有客家幣帶動客家經濟；希望立法院能夠盡速審核中央政府總預算，讓所有的政策在推動時沒有任何阻礙，「這些通通都是中央跟地方共同努力的成果」。

卓榮泰表示，客委會1年的預算36億，但發展觀光之外，很多預算從1月1日開始將很難順利執行，包含國家級大型活動的數位內容產業，如浪漫台三線藝術季，以及相關影視節目內容等，約1億5000萬的經費，客委會主委古秀妃就非常頭痛，不曉得怎麼執行，因為預算還沒有過；不僅如此，還有客家幣2.0政策的5000多萬預算，也不曉得如何使用。

卓榮泰指出，另外像是客家幣、伯公照護站、六堆文化園區也各有逾千萬元的預算不能使用，還有將近5500萬的硬體總建工程，還有明年的一般行政費用約3億元，都沒有辦法順利審查，立法院連預算書一頁都還沒有翻，一個子都還沒有看，一塊錢都還沒有審。

「這是現在中央政府遇到的困難。」卓榮泰強調，整部中央政府總預算明年3兆350億，其中至少300多億是中央盤點出來補助給地方政府，現在也還沒有辦法有著落；加上新興計畫將近3000億。他希望透過國會儘速的審查明年度中央政府總預算，讓各個部會、中央及地方的合作關係能夠順利展開，也希望把台灣走向國際。

【看原文連結】