卓榮泰批立院版財劃法如「財政土石流」 籲在野支持政院版

行政院會今（20）日拍板政院版財政收支劃分法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰嚴正呼籲立法院審慎看待並支持政院版本，他警告若執行立院上周通過的再修正版本，將如同「坐上財政失速列車」，形同一場財政土石流，必然釀成巨大災害。

卓榮泰指出，財政收支劃分法是國家財政根本大法，被許多學者稱為「財政憲法」，過去25年來不論哪個政黨執政，政院曾5次嘗試修正財劃法，其中2次送至立法院初審，但因牽涉中央、地方財政分配指標及地方水平分配等複雜計算，各方意見分歧無法形成共識，最終皆無疾而終。

卓榮泰強調，中央對地方的財政挹注持續增加，從蔡英文總統到賴清德總統執政期間，中央挹注地方財源金額年年增加，今年已達1兆133億元，創歷史新高。地方財政也由虧轉盈，從110年度各地方財政短絀598億元，至113年度轉為賸餘818億元，顯示地方並無急迫財政缺口。

「行政院從來沒有迴避討論財劃法。」卓榮泰表示，財政部從去年以來持續與地方政府溝通，參考學者專家意見，政院與地方至少進行過6次會商，希望盡可能取得中央地方最大共識。他呼籲立法院停止、收回上周通過的錯誤版本，強調只有院版能對症下藥，解決現存問題。

卓榮泰嚴厲批評11月14日立法院在未有共識下將法案逕付二讀，匆忙通過再修版本，並指出四大問題：首先，將導致明年中央舉債多達5600億元規模，完全違反公債法15%上限規定，若照立院再修版編列總預算，將是違法編列，「行政院編不來也編不得，我們無法做到」。

其次，若中央需自行調整、刪減預算經費，不論刪減國防、科技發展、外交、AI新十大建設或福國利民政策等項目，都將使社會陷入極端不安與不穩定。第三，中央將因此失去災害應變能力。第四，中央財源將被大幅掏空，導致縣市間貧者越貧，富者越富，此種制度設計絕對不合理。

卓榮泰進一步提出三點結論：第一，地方多分錢卻不分擔責任，將造成中央財政缺口，嚴重影響國家發展建設執行，「地方有事就是中央有事」，近期地方災變皆由中央協助，維持中央財政調節能力才有利國人。第二，分配不公將擴大城鄉差距，等同劫貧濟富，使強弱失衡，政院版草案不允許此種違背公義的分配發生。第三，明年度總預算案已在立法院審議程序中，在野黨卻忙於通過財劃法再修正版，還要求重編明年度預算案，違反程序正義及中央施政穩定性，行政院不會接受。

「當國家被迫坐上財政失速列車，列車難以掌控，一定會出狀況。」卓榮泰強調，若執行立法院再修正財劃法版本，將是一場財政的土石流，必然釀成巨大災害。他表示，行政院已提出最具共識、全面及穩健的修法版本，希望立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，並藉此建立中央地方夥伴關係。

卓榮泰最後重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，但若要逼政院接受、執行違法法律，政院做不到，國人也不容許，這是底線。行政院將以最快速度將今日討論通過的版本送進立法院審議，希望獲得立法院黨團支持，讓財政穩健回歸正軌。

