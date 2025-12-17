卓榮泰批藍白屢違憲「忍無可忍」 蔣萬安：這4個字常聽民眾對民進黨說

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署三讀通過的《財劃法》修正案，並痛批立法院在野屢屢破壞憲法及預算法規定「已經忍無可忍」，總統賴清德也力挺行政院，認為在野黨「立法濫權、在野獨裁」。對此，台北市長蔣萬安今(17)日表示，不副署財劃法將耽誤台北市政推動，更影響台灣AI產業發展，「忍無可忍這4個字常聽到民眾對民進黨政府說，在野獨裁這4個字我古今中外沒有聽過」。

卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，並批評立院在野黨不斷提出增加預算的草案，屢破壞憲法及預算法規定，「我們已經忍無可忍」。賴清德則表態力挺，認為國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，在野黨強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

對此，蔣萬安今日受訪時表示，行政院不副署財劃法，不僅影響財政規畫，更影響市政推動，不管捷運、校舍改建、市場改建等，甚至包含銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊。蔣萬安說，不副署財劃法不只是耽誤台北市政推動，也影響國際對台灣AI產業發展。蔣萬安也怒嗆卓榮泰、賴清德，「忍無可忍這4個字常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字，我反而古今中外沒有聽過」。

