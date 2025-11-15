卓榮泰批評財劃法修正案 侯友宜籲行政院提出明確版本

新北市長侯友宜對於《財政收支劃分法》的修正案表示擔憂，指出行政院至今未提出相關版本。立法院於14日通過在野黨所提的部分條文修正案，行政院長卓榮泰則批評在野黨的行為是再次修惡該法，認為這將影響福國利民的政策執行，並宣示將尋求憲政救濟。

新北市長侯友宜。（圖／資料照）

侯友宜在15日的發言中強調，行政院一直沒有提供財劃法的具體版本，並對於下周事權分配會議的通知缺乏相關資料表示不滿。他呼籲行政院應該公開透明地提出財劃法的版本，並指出這項法案已討論許久，立法院也已進行修正，但至今仍未見行政院的具體回應。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

侯友宜強調，財劃法的核心在於錢權相符，只有這樣才能維持財政紀律，進一步推動福利建設。他呼籲各方應坦誠溝通，以確保政策的有效執行，這是所有人共同的目標。

延伸閱讀

財劃法修正案補漏洞 黃健豪：避免行政院再玩文字遊戲

立院再修正財劃法 桃園市促請中央下放財源

《財劃法》再修正！卓榮泰痛罵「惡法」：尋求憲政救濟