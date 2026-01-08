卓榮泰批「總預算卡關創憲政紀錄」 張啓楷：比照去年做法就能審

民眾黨團副總召張啓楷。（中時資料照／民眾黨團提供）

今年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰8日表示，這是憲政史上首次進入新年度卻未交付委員會審議，總計將影響2992億元預算，衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。民眾黨團副總召張啓楷表示，只要比照去年成功模式，坐下來跟3黨黨團談，或宣布解決「提高軍人待遇、警消退休金」預算問題，總預算卡關就迎刃而解。

張啓楷手持去年11月立院在野及執政黨團到行政院會面並達成共識的文件，表示去年總預算也曾卡關，後來因為簽了這份歷史文件，總預算就開始審查，「卓榮泰你是太忙，還是故意忘記呢？你只要照去年成功模式，總預算卡關就迎刃而解」。

張啓楷提及，去年卡關的三個因素是原住民禁伐補償、健保點數、公糧收購，經過三黨黨鞭及行政院長提出解決方案後，最後簽了文字，立院隔天也做出決議將總預算付委，其實這樣就解開了，所以在賴清德總統、卓榮泰院長一念之間，若用去年成功模式，總預算問題馬上就可以解決。

被問到卓榮泰特別提T-PASS等部分影響103萬人，會不會認為在用民生議題逼在野黨審預算？張啓楷回應，這理由跟去年不是都一樣嗎？去年也說有民生法案被卡住，只要照去年方式的話，卓榮泰的擔心都不是問題，趕快明確承諾坐下來跟三黨團黨鞭談，或是宣布解決2個問題（提高軍人待遇、警消退休金預算），明天院會就可以解決。

