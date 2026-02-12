卓榮泰拋出新核電 全民希望擺脫用肺發電的惡夢
閣揆卓榮泰近日出席工研院「先進半導體研發基地」動土典禮，首次表態「我們要全面接受全世界先進的新式核能技術。」雖然加了個「新」核電，也表示要繼續開發多元綠能、智慧節能跟智慧儲能，但講來講去，民進黨就是不肯承認從蔡英文總統時代的十年綠電計畫，根本不足以應付科技之島所需。
蔡政府曾誇下2025年「綠能發電占比2成」的海口，經濟部近日承認跳票，甚至無法說明目標時辰；綠能跳票早在意料之中，但民進黨死抓著「非核家園」的神主牌，完全不管台灣本質上電網的脆弱性，加上光電板、風電設置不符台灣氣候，根本扛不起2成供電的重任；同時綠能產業成了政商勾結的發財捷徑，除了光電板造成山林滿目瘡痍，台南學甲88槍事件，在在都顯示全民承擔高電價與斷電風險，卻有少部分人靠綠能致富，成了這場能源荒謬劇唯一受惠者。
眼看綠能無法達標，明明要用綠電環保減碳的民進黨只能改採最不環保的「燒煤」，近幾年台灣民眾被迫「用肺發電」，空汙對健康的危害成了中南部民眾的惡夢。從和碩董事長童子賢、輝達、超微等科技巨頭對於台灣電力的關切，就知科技業對於鉅額投資的擔憂，也終於讓賴政府近期釋出「重啟核三」的風向。
日本首相高市早苗在眾議院選舉大勝後，馬上宣布重啟日本最大的柏崎刈羽核電廠6號機組，該機組自311大地震日本決定全境關閉核電廠迄今已14年。日本地震多，和台灣相比完全不相上下，日本境內又以濱日本海的新潟因為中越斷層插入，地震發生的頻率更高，重啟位於新瀉的柏崎刈羽核電廠6號機組，高市需要很大的勇氣，但也宣示日本盡全力發展電力需求龐大的半導體產業決心。
戰後日本全力發展核電，核電廠無論裝置容量或密度，都是全球之最，而台灣核四廠採用的反應爐，正是柏崎刈羽同型的進步型沸水式反應爐(ABWR)，而柏崎刈羽6號機在停機前曾有3年多的運轉實績，這也是全球ABWR唯一的運轉經驗，若這次重啟成功，核四廠的未來是否會有新的方向，也是外界矚目的焦點。
面對能源不足，民進黨10年來拿著「非核家園」的神主牌空轉，現實卻是讓台積電等半導體產業對於電力不足的充滿憂慮，即使卓榮泰死不承認核電重啟之必要，非得加上個「新核電」，但知錯能改，希望賴政府未來能在能源政策上返回正確的軌道。
