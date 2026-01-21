卓榮泰拋總預算辯論 藍白接招提比照大選辦電視辯論

（中央社記者王承中、陳俊華台北21日電）今年度總預算卡關，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論。國民黨團書記長羅智強今天表示，具體要求舉辦3場正式電視公開辯論，由黨團三長對決卓榮泰、政院副院長鄭麗君及政院秘書長張惇涵，呼籲卓榮泰說到做到，切勿閃躲。

民眾黨團總召黃國昌則回應，「卓榮泰好膽麥走」，既然卓榮泰要求，那就有關行政院違法編列預算的爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台上透過公平規則，比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

立法院至今尚未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，卓榮泰表示，總預算代表總統對國家的願景以及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，他要求與立法院辯論、對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

國民黨立法院黨團書記長羅智強下午透過新聞稿表示，國民黨團鄭重回應「正面迎戰、直球對決、民意裁判」，他堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點，這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢；國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

羅智強指出，國民黨團具體要求舉辦3場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決，第1場由黨團總召傅崐萁對決卓榮泰，第2場由他對決行政院副院長鄭麗君，第3場是首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

羅智強強調，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。他呼籲，卓榮泰要說到做到、切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。

羅智強提到，他肯定卓榮泰面對當前重大朝野憲政僵局，要求透過辯論來講清楚、說明白，但也要反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是總統賴清德嗎，請賴總統直球對決，面對民意、不要閃躲。

民眾黨團總召黃國昌透過臉書發文回應，既然卓榮泰要求，那就有關行政院違法編列預算的爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台上，透過公平規則，比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌表示，請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。

此外，對於黃國昌回應辯論一事，行政院發言人李慧芝表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度、還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，盡速將中央政府總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。（編輯：林克倫、張若瑤）1150121