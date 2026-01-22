卓榮泰拋總預算辯論 藍籲政院速派幕僚進行會前會

（中央社記者王承中台北22日電）行政院長卓榮泰要求與立院辯論總預算案，藍白提出比照大選辦電視辯論。行政院回應，國會就是最大的政策辯論平台。國民黨團書記長羅智強今天說，既然不敢戰，就不要亂下戰帖，呼籲卓榮泰盡速派出幕僚，進行辯論會前會幕僚作業，「國民黨團全天等待行政院」。

立法院至今尚未將今年度中央政府總預算案交付委員會審查，卓榮泰要求與立法院辯論、對話，藍白回應比照大選辦電視辯論。行政院發言人李慧芝上午指出，國會就是最大的政策辯論平台，不能理解在野黨為何不像過往一般在立法院辯論預算。

羅智強、黨團副書記長許宇甄等人，在立法院國民黨團召開記者會，回應卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，並呼籲行政院，趕快派幕僚進行辯論會前會。

羅智強表示，卓榮泰昨天向在野黨發戰帖要求辯論，國民黨團第一時間回應卓榮泰，「歡迎來戰，電視辯論」。下戰帖的是卓榮泰，結果不敢戰的也是卓榮泰，搞得在野黨好亂，既然不敢戰，就不要亂下戰帖。

羅智強說，卓榮泰要求和在野黨辯論，國民黨提出行政院三長與國民黨團三長辯論，呼籲卓榮泰今天盡速派出行政院幕僚與國民黨團對接，進行辯論會前會幕僚作業，國民黨團全天等待行政院，協調電視辯論細節。

羅智強指出，國民黨主席鄭麗文也願意和總統賴清德進行國是辯論，但尊重賴總統的意願，不會主動遞出辯論戰書。國民黨團願意將政院三長對黨團三長的辯論會，視為總統與在野黨主席國是辯論暖身，請行政院今天盡速派幕僚進行辯論會協商。

許宇甄表示，卓榮泰提出辯論透露出2個危險訊號，一是行政院對自己違法漏編預算、感到心虛，假借辯論轉移焦點，掩飾違法事實；二是賴總統不願意直接面對民意，把卓榮泰推到前線。

許宇甄指出，卓榮泰提出辯論戰帖，又急轉彎只願在國會辯論，以為是在菜市場買菜還可以「挑蔥撿蒜」。請卓榮泰勇敢地跟在野黨在電視辯論，讓全民清楚中央政府總預算案的爭議為何，國民黨團隨時等待行政院的邀約。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150122