卓榮泰拍板不副署財劃法 創憲政首例

行政院長卓榮泰今召開「捍衛憲政秩序」記者會。（張薷攝）

藍白《財劃法》修法版本最晚今應公告，行政院今召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」，並喊話立法院可以對行政院長提出不信任投票來制衡。而過往只有時任行政院長的郝柏村曾不副署人事案，卓榮泰此次不副署法案，創下憲政首例。

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告，而經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，周末密集開會，盤點爭議後續可能因應措施，卓榮泰在今日國政茶敘後，在下午3時30分召開記者會向國人說明。

卓榮泰表示，今天在這裡，很嚴肅而正式的召開記者會，向國人同胞報告重要決定，「針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法，本人身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

卓榮泰指出，立法院長韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門，而財劃法覆議案，立院不安排行政院說明，拒絕溝通且直接否決再次討論機會， 政院提出的財劃法版本，也完全無法排入審查， 因此行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩下不副署途徑。

卓榮泰表示，若立院對行政院不副署決定有意見，立院可以依照憲法增修條文第3條，第2項第三款規定，這是憲法賦予立院權利，可對行政院長提出不信任投票制衡，因此政院不副署這項權利，絕非行政權獨大， 也絕非行政權的獨裁，因為可以受到憲法賦予的不信任案來做不同表示。

卓榮泰強調，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容背離民主原則及權力分立，侵害行政院行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

