卓榮泰拍板不副署財劃法 張善政喊話「盼政院尊重民意」

行政院長卓榮泰15日正式宣布不附署藍白聯手通過的「財政收支劃分法」，桃園市長張善政受訪時喊話，希望行政院尊重民意，讓新版財劃法順利通過。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院長卓榮泰今(15)日下午舉行捍衛憲政秩序記者會，宣布不副署藍白聯手通過的財政收支劃分法，桃園市長張善政受訪時喊話，希望行政院尊重民意，讓新版財劃法順利通過。

張善政表示，財劃法對地方財政非常重要，先前立法院的版本把餅做大，行政院後來又透過補助的調整，把增加的金額又實質上降低，以桃園來說，原來290多億元，剩下140多億，大概只有原來的一半，這對桃園的財政有很大的影響。

張善政表示，他認為行政院應該能夠體會到立法院新的版本，有把行政院調整的一些措施匡正，希望行政院還是能尊重民意，讓新版財劃法順利通過，對所有地方政府來說都是好事情。

