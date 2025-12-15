卓榮泰拍板不副署財劃法 林濁水批：憲政遊戲到這荒唐地步
立法院藍白黨團日前通過《財劃法》修正案，府院定調將以「不副署、不公布」方式進行反制。行政院長卓榮泰今（15）日親上火線召開記者會宣布，將依照憲法第37條不予副署《財劃法》修法。對此，前立委林濁水分析，這種情況形式上是在挑戰總統，但實質上卻是在挑戰立法院，憲政遊戲到這荒唐的地步，還捨不得修憲嗎？
林濁水在臉書發文，他對於卓榮泰宣布「不副署」感到奇怪。這次不副署，就「形式」上是對總統公布的法律《財劃法》不副署，換句話說形式上是在挑戰總統；但實質上卻是在挑戰立法院。也就是說，不只是不副署，而是完整的程序是「總統公布而行政院不副署」，總統公布然後行政院否決總統的公布。
林濁水指出，這變成是行政院既挑戰立法院又挑戰總統；然而行政院依憲法增修條文，是既要對立法院負責又要向總統負責的機關。換句白話說，現在當掌櫃的行政院左右開弓，向總統和國會兩個老闆一齊出手，然後掌櫃就贏了。
最後林濁水感嘆，憲政遊戲到這荒唐的地步，然後大家齊聲喚「我在護憲」，異哉！這樣亂到無理頭、毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到捨不得修改嗎？
