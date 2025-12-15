卓榮泰拍板不副署財劃法 民進黨團：全力支持

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）行政院長卓榮泰拍板不副署財劃法修法，引起討論。民進黨立法院黨團今天召開記者會相挺，支持行政院所做決定，也說憲法法庭被在野癱瘓、覆議這條路也被堵住等情況下，卓榮泰不得已才這樣做，希望讓暴衝的國會列車可以停下。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳召開記者會，支持行政院所做不副署的決定。

鍾佳濱說，行政院依憲法規定向立法院負責，也肩負施政推動上的最終責任，因此當行政院長基於憲法賦予的忠誠義務，認為國會通過的法案有違憲之虞或是牴觸國家利益、違反人民意志時，可以基於中華民國憲法的規定不副署，因此民進黨團全力支持行政院不副署的決定。

沈伯洋表示，當修法過程未符合正當程序、逾越憲法界線下，民進黨團當然支持行政院所做不副署決定，這是守護人權的憲政時刻。

張雅琳表示，藍白推出違憲法案下，行政院就該踩煞車，而且不副署這件事，完全是依照憲法的負責任行為，因此行政院做出這樣的決定，不僅合法合憲，也要阻止國家失速，更是避免國家走上失速列車的作法。

范雲說，民主政治中，立法院要監督行政院，但現在的立法院根本在霸凌行政院，有學者也認為，行政院長當然可以不副署，起身對抗這輛失速的國會列車。

范雲表示，憲法本來賦予行政院3種救濟管道，一條路是進行釋憲，但藍白惡修憲法訴訟法，也不通過大法官提名，因此憲法法庭被癱瘓400多天；此外，行政院長也可以透過覆議的方式讓立法院重新思考，但這條路也被堵住，例如之前的覆議案，行政院長連到立法院說明答辯的機會都沒有。

范雲指出，如果今天有憲法法庭，這如同腳煞車一般，可以卡住失速列車，但現在被藍白拆除，因此她認為卓榮泰不副署，是在不得已情況下的國會暴衝手煞車，希望暴衝的國會列車可以停下來重新思考。

媒體詢問，在野陣營稱卓榮泰不副署如同在搞獨裁，也許下一個戰場就是走上街頭抗議。

鍾佳濱說，任何人民或團體的政治訴求與主張，只要符合集會遊行法規定，在中華民國台灣都是允許的事情，但這件事似乎立委就可以解決，因為憲法增修條文第3條條文就有規定，即對行政院長提出不信任案，但在野卻害怕民意的審判與制裁，因此不敢行使，反而要人民站出來擔責任。（編輯：林興盟）1141215