卓榮泰拍板不副署財劃法 蔣萬安：對台北市造成嚴重衝擊

台北市長蔣萬安15日表示，依照憲法的規定還有憲政原理，行政院本來就應該要執行，若行政院執意不執行，不只沒有辦法依照《財劃法》修法分配到該有的統籌分配稅款以外，行政院還已經修改了對一般補助款的計算公式改為審查制，確實會對台北市造成嚴重的衝擊。（邱芊攝）

閣揆卓榮泰今下午宣布行政院不副署《財劃法》，創憲政首例。台北市長蔣萬安15日表示，依照憲法的規定還有憲政原理，行政院本來就應該要執行，若行政院執意不執行，不只沒有辦法依照《財劃法》修法分配到該有的統籌分配稅款以外，行政院還已經修改了對一般補助款的計算公式改為審查制，確實會對台北市造成嚴重的衝擊。

蔣萬安今在市政總質詢會後表示，依照憲法的規定，還有憲政原理，行政院本來就應該要執行《財劃法》，現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重的衝擊，因為原本議會也都有關注，後續如果多了442億分配稅款以後的各項建設。

蔣萬安說，但現在很顯然如果行政院不執行，我們不只沒有辦法依照《財劃法》修法分配到該有的統籌分配稅款以外，行政院已經修改了他們對一般補助款的計算公式改為審查制，也就是各部會已經有做了一些刪減，以及未來很多需要透過申請各部會同意，以及對很多計畫型補助款的申請，所以我們還必須要再重新盤點未來相關的財源，以及後續推動的各項市政建設。

