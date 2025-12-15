卓榮泰拍板不副署財劃法 黃國昌批嚴重踐踏民主 國民黨：扭曲憲法

行政院今天拍板不副署財劃法，民眾黨團總召黃國昌說，行政院長和總統聯手以不副署、不公布的方式，推翻國會依法三讀通過的法律，是對民主制度最嚴重的踐踏；賴清德所領導的行政權將架空立法權、僭越司法權，嚴正要求立刻懸崖勒馬。國民黨發言人牛煦庭則表示，國會依正當議事程序立法，行政院長卓榮泰卻自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入、扭曲憲法、敗壞法治國精神。

民眾黨立院黨團15日下午在議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，針對行政院不予副署財劃法，黨主席黃國昌（中持麥克風者）呼籲 兼任民進黨主席的總統賴清德懸崖勒馬。（中央社）

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，依據程序，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

在卓榮泰舉行記者會前，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿以及立委黃珊珊、林國城、林憶君、劉書彬等人，先在立法院議場前舉行記者會。

黃國昌說，賴清德所領導的行政權，即將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身，為與國會多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，將台灣未來的民主憲政推向懸崖，嚴正要求賴總統立刻懸崖勒馬。

黃國昌表示，行政院長和總統聯手以不副署、不公布的方式，推翻國會依法三讀通過的法律，這是對民主制度最嚴重的踐踏；即便威權時期蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律。

黃國昌說，歷來大法官解釋，都認為行政院長的副署是針對總統的權力制衡；副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。

張啓楷表示，如果行政院長可以不副署三讀通過且覆議失敗的法律，憲法所設的覆議制度還有什麼意義，行政院長乾脆以後都不覆議，直接透過不副署方式，讓國會三讀通過的法律消失。

黃珊珊說，執政黨認為目前憲法法庭因為缺額暫時無法審理憲法訴訟，但總統的憲政責任就是提名大法官，而不是不提出大法官人選，再作為藉口，否決立法院三讀通過的法律。

黃國昌最後說，民眾黨團堅持行政院長必須依憲法副署國會三讀通過的法律、總統必須依法公布國會三讀通過的法律、行政部門必須依法執行國會通過的法律；總統或行政院長應立刻停止破壞權力分立體制，尊重國會立法權、預算審查權和人事同意權。

媒體詢問，未來是否可能上街抗議。黃國昌說，「沒錯」，當總統賴清德帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實，就是人民發出怒吼、站出來的時候。

牛煦庭表示，國會依正當議事程序，以多數通過的法令，覆議結果也維持原決議，行政院當然應該接受。卓榮泰自行詮釋憲法，拒絕執行國會決議，以政治力介入，扭曲憲法、敗壞法治國精神，將在憲政史上留下永遠的惡名。

牛煦庭強調，國民黨不會隨民進黨的惡意政治操作起舞。大罷免完封的結果已經再次確認民意走向，若執政黨有民主素養，應該虛心接受朝小野大的事實。國民黨中央始終支持國民黨團正常運作，監督政府、為民喉舌。

牛煦庭說，總統賴清德今天的「院際協商」只是逢場作戲，完全不尊重立法院。立法院長韓國瑜已清楚表示，若事涉特定主題，應先進行院內溝通，這代表立法院對此事的重視與慎重，但府方顯然不當一回事，即便立法院缺席，依然持續選擇閉門造車，邁向「行政獨裁」。