即時中心／潘柏廷報導

挾帶優勢人數的藍白立委，不僅在今年（2025）11月通過再修版《財劃法》，而且投票否決政院提出的覆議案，更不將政院《財劃法》排入議程，閣揆卓榮泰今（15）日下午就宣布不予副署。對此，民進黨立院黨團也在隨後召開記者會，表達支持行政院的決定。其中，不分區綠委沈伯洋也問，如果今天立法院修法後，稱行政院只剩院長一個人、總統府只剩總統一個人、部會全部裁撤，請問這樣的法案要不要副署？

民進黨立院黨團今日下午4時30分召開記者會，表達力挺行政院不副署《財劃法》的決定，與會發言者包含黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、同黨立委張雅琳、沈伯洋及范雲。

其中，沈伯洋表示，相信行政院宣布不副署是重大的憲政時刻，而藍白時常論證宣稱有60%的民意，又或說這是立法院多數通過的法律，所以不應該不副署。

他指出，第一，如果今天立法院修法後，稱行政院只剩院長一個人、總統府只剩總統一個人、部會全部裁撤，請問這樣的法案要不要副署？而且在法案通過的時候，不經任何討論，直接逕付二讀、3分鐘唸過去、協商過水、直接表決通過，請問這是真正代表民意嗎？

因此，沈伯洋提到，現在面臨狀況就是法案沒有經過討論，這與到底有多少民意基礎毫無關係，「真正的民主是要有正當程序，讓所有不同意見能夠討論，這才叫做正常的立法，這樣出來的法律才能夠表彰這個國家」。

第二，沈伯洋認為，法律通過不能逾越憲法界線，若今天立一個法要國家輕生，請問行政院要副署嗎？更何況是憲法法庭不存在時，要眼睜睜看國家去輕生嗎？

最後沈伯洋強調，這兩件事情從立法院的沒有正當的程序，一直到法案逾越憲法的界線，這就是今天不副署的原因，也是為何黨團會贊成行政院不副署非常重要的依據，「這一個憲政時刻，正是我們必須守護人權、憲法、那麼多民主前輩累積起來的界線一個非常重要的時間點」。









原文出處：快新聞／卓榮泰拍板不副署！民進黨團力挺政院 沈伯洋妙喻1事說明

